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Real Madrid'in tarihinde sattığı en pahalı oyuncular: Rekor 117 milyon euro ile Cristiano Ronaldo'da!

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Real Madrid, son yıllarda aldığı oyuncular kadar sattığı oyuncularla da dikkat çekmeyi başardı. İşte İspanyol devinin en pahalıya sattığı oyuncular.

Real Madrid, her daim transferin gözde kulübü olmuştur. Ancak son yıllarda aldıkları oyunculara ödenen ücretlerin yanı sıra sattığı oyunculardan da kazandığı ücretlerle dikkat çekmeyi başardı.

İspanyol devine en çok kazandıran oyuncu ise 117 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Cristiano Ronaldo oldu.

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Real Madrid altyapısından yetişip en yüksek ücrete satılan oyuncu ise 66 milyon euroluk bedeliyle Alvaro Morata olmayı başardı.

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Morata'nın Real Madrid'e toplamda kazandırdığı para ise 86 milyon euro oldu.Çünkü, İspanyol forvet önce 20 milyon euro karşılığında 2014-15 sezonunda Juventsu'a satıldı. 2017-18 sezonunda ise Real Madrid, golcü oyuncuyu bu kez Chelsea'ye 66 milyon euro karşılığında sattı.

Oyuncu Gittiği takım Bonservis bedeli
Cristiano Ronaldo Juventus 117 milyon €
Andel di Maria Manchester United 75 milyon €
Alvaro Morata Chelsea 66 milyon €
Mesut Özil Arsenal 47 milyon €
Mateo Kovacic Chelsea 45 milyon €
Robinho Manchester City 43 milyon €
Gonzalo Higuain Napoli 39 milyon €
Nicolas Anelka PSG 34,5 milyon €
Marcos Llorente Atletico Madrid 30 milyon €
Danilo Manchester City 30 milyon €
Arjen Robben Bayern Münih 25 milyon €
Michael Owen Newcastle United 25 milyon €
Jese PSG 25 milyon €
Clarence Seedorf Inter 24 milyon €
Raul de Tomas Benfica 20 milyon €
Alvaro Morata Juventus 20 milyon €
Claude Makelele Chelsea 20 milyon €
Fernando Rodondo Milan 17,5 milyon €
Walter Samuel Inter 16 milyon €
Wesley Sneijder Inter 15 milyon €
Klaas-Jan Huntelaar Milan 15 milyon €
Asier Illarramendi Real Sociedad 15 milyon €
Alvaro Negredo Sevilla 15 milyon €
Raul Albiol Napoli 12 milyon €
Predrag Mijatovic   12 milyon €

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