Real Madrid'in tarihinde sattığı en pahalı oyuncular: Rekor 117 milyon euro ile Cristiano Ronaldo'da!
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Real Madrid, her daim transferin gözde kulübü olmuştur. Ancak son yıllarda aldıkları oyunculara ödenen ücretlerin yanı sıra sattığı oyunculardan da kazandığı ücretlerle dikkat çekmeyi başardı.
İspanyol devine en çok kazandıran oyuncu ise 117 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Cristiano Ronaldo oldu.
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Real Madrid altyapısından yetişip en yüksek ücrete satılan oyuncu ise 66 milyon euroluk bedeliyle Alvaro Morata olmayı başardı.
Morata'nın Real Madrid'e toplamda kazandırdığı para ise 86 milyon euro oldu.Çünkü, İspanyol forvet önce 20 milyon euro karşılığında 2014-15 sezonunda Juventsu'a satıldı. 2017-18 sezonunda ise Real Madrid, golcü oyuncuyu bu kez Chelsea'ye 66 milyon euro karşılığında sattı.
|Oyuncu
|Gittiği takım
|Bonservis bedeli
|Cristiano Ronaldo
|Juventus
|117 milyon €
|Andel di Maria
|Manchester United
|75 milyon €
|Alvaro Morata
|Chelsea
|66 milyon €
|Mesut Özil
|Arsenal
|47 milyon €
|Mateo Kovacic
|Chelsea
|45 milyon €
|Robinho
|Manchester City
|43 milyon €
|Gonzalo Higuain
|Napoli
|39 milyon €
|Nicolas Anelka
|PSG
|34,5 milyon €
|Marcos Llorente
|Atletico Madrid
|30 milyon €
|Danilo
|Manchester City
|30 milyon €
|Arjen Robben
|Bayern Münih
|25 milyon €
|Michael Owen
|Newcastle United
|25 milyon €
|Jese
|PSG
|25 milyon €
|Clarence Seedorf
|Inter
|24 milyon €
|Raul de Tomas
|Benfica
|20 milyon €
|Alvaro Morata
|Juventus
|20 milyon €
|Claude Makelele
|Chelsea
|20 milyon €
|Fernando Rodondo
|Milan
|17,5 milyon €
|Walter Samuel
|Inter
|16 milyon €
|Wesley Sneijder
|Inter
|15 milyon €
|Klaas-Jan Huntelaar
|Milan
|15 milyon €
|Asier Illarramendi
|Real Sociedad
|15 milyon €
|Alvaro Negredo
|Sevilla
|15 milyon €
|Raul Albiol
|Napoli
|12 milyon €
|Predrag Mijatovic
|12 milyon €
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