Real Madrid'in golden çok sakatlığı var

La Liga'da yaşadığı sakatlıklarla başa çıkmaya çalışan Real Madrid ilginç bir istatistik yakaladı.

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle takımının La Liga'da Barcelona ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool karşılaşmalarında forma giymeyecek.

Yunanistan ile oynanan mücadelenin devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Real Madrid'in kaptanı, Gürcistan karşılaşmasında forma giymemişti. Sergio Ramos, Kosova'yı 3-1 yendikleri maçın 86. dakikasında ise Eric Garcia'nın yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ardından bacağında ağrı hisseden Ramos'un yapılan kontrolleri sonrasında sol bacak alt arka kaslarından sakatlandığı açıklandı.

Real Madrid'in sakatlık istatistiği

Real Madrid, Sergio Ramos'un 1 ay sahalardan uzak kalacağı haberini alırken ilginç bir istatistiğe imza attı.

Sergio Ramos ile bu sezonki 50. sakatlığını duyuran Real Madrid'in ulaştığı bu sayı La Liga'daki attığı gol sayısını geçti.

50 sakatlığa ulaşan Real Madrid, La Liga'da ise şu ana kadar 49 gol kaydetti.

Real Madrid'de Sergio Ramos'un yanı sıra Eden Hazard, Toni Kroos, Mariano Diaz, Alvaro Odriozola ve Federico Valverde'nin sakatlığı devam ediyor.

Real Madrid'in La Liga performansı

Real Madrid bu sezon La Liga'da 18 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Çıktığı 28 karşılaşmadan 60 puan toplayan Başkent ekibi Atletico Madrid ile Barcelona'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Real Madrid'in lider Atletico Madrid ile arasında 6 puan, Barcelona ile ise 2 puan fark var.

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