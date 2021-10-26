Real Madrid formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan genç yıldız, eskiden Barcelona'yı destekliyormuş...

Sergio Ramos ve Raphael Varane gibi önemli yıldızlarını kaybeden; Kylian Mbappe girişimlerinde de şimdilik sonuca ulaşamayan Real Madrid, 2021-22 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Son olarak Nou Camp’ta El Clasico’yu kazanan ve La Liga’da oynadığı dokuz maçta 21 puan toplayan Real Madrid’de hücumcular Karim Benzema ve Vinicius Junior’un performansları da göz dolduruyor.

Barcelona’nın eski scout’u, genç yıldız Vinicius’un eskiden Katalan ekibini desteklediğini açıkladı.

Neler söylendi?

Marca’da yer alan habere göre Barcelona’nın eski Brezilya scout’u Andre Cury, Cadena Ser’e şu açıklamalarda bulundu: “O gerçekten bir Barcelona taraftarıydı.”

“Barcelona, PSG karşısında efsanevi bir geri dönüş gerçekleştirip maçı 6-1 kazandığında Vinicius sevinçten ağlamıştı.”

“Aynı zamanda Barcelona’ya transfer olmak üzereydi. İki menajeri de benim yakın arkadaşım.”

“Ancak son dakikada, bana ve kulübe ihanet ettiler. 2017’den beri onlarla hiç konuşmadık.”

Neymar’ın transferi

2013 yılında Neymar’ın Barcelona’ya transferini tamamlayan isim olan Cury, Real Madrid’in de ilgilendiği yıldız oyuncuyu nasıl transfer ettiklerini açıkladı:

“Neymar’ın transferini gerçekleştirmek çok zordu.”

“Neymar, bu kulübü sevdiği için geldi. Normal şartlar altında bu transferi tamamlayamazdık.”

“Real Madrid, ona 100 milyon euro daha fazla teklif etmişti.”

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