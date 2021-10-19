Real Madrid'in eski yıldızından Ronaldo'ya şok: Messi en iyisi, Ronaldo ilk beşe giremez!

Real Madrid'in eski yıldızı, İspanyol ekibinin efsane oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu çok kızdıracak bir açıklamaya imza attı.

İtalyan futbolunun unutulmaz golcülerinden Antonio Cassano katıldığı bir televizyon programında kendisi açısından futbol tarihinin en iyi beş oyuncusunu açıkladı. Yaptığı listeye eski takımı Real Madrid'in efsane ismi Cristiano Ronaldo'yu dahil etmeyen Cassano, Ronaldo'nun tarihin en iyisi olduğu şeklindeki yorumları saçmalık olarak değerlendirdi.

Ronaldo'nun tarihin en iyisi olmak bir kenara, en iyi beş isim arasına bile giremeyeceğini belirten Cassano, "Bana göre tarihin en iyi beş oyuncusu Messi, Pele, Maradona, Cruyff ve Brezilyalı golcü Ronaldo. Bu oyuncular farklı bir seviyede" dedi.

Portekizli yıldız ise Cassano'nun bu sözleri sonrasında herhangi bir cevap vermedi.

Real Madrid'de tutunamadı

Futbol kariyerini 2015-2016 sezonu sonunda Sampdoria'da nokta koyan 39 yaşındaki Cassano, bir dönem İtalyan futbolunun en yetenekli isimleri arasındaydı. Roma'da sergilediği üst düzey performansla Real Madrid'e transfer olan golcü oyuncu İspanyol ekibinde ise kalıcı olmayı başaramamış ve kısa sürede ayrılmıştı.

Roma, Real Madrid ve Sampdoria'nın yanı sıra Milan, Inter ve Parma formaları da giyen Cassano, 39 kez giydiği İtalya Milli Takımı formasıyla rakip fileleri 10 kez havalandırmıştı. Genç sayılabilecek bir yaşta futbola veda eden Cassano, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda ülkesi adına ter döken isimler arasında yer almıştı.

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