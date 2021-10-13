Real Madrid'in eski yıldızı eşinin en yakın arkadaşıyla yatakta basıldı!

Bir döneme damgasını vuran ünlü futbol adamı özel hayatında yaşadığı skandalla gündeme geldi.

Real Madrid'in ve Arjantin Milli Takımı'nın eski yıldızı Fernando Gago'nun eşi Gisela Dulko, kocasının kendisini aldattığını açıkladı. Eski bir tenis oyuncusu olan Dulko, eşini en yakın arkadaşı olan Veronica Laffitte ile kendi yataklarında sevişirken yakaladığını söyledi ve yaşadığı hayal kırıklığını anlatmaktan çekinmedi.

Arjantin basınında yasak aşk sırasında Laffitte'in de evli olduğu kaydedilirken, sürecin yeni gelişmeleri de merakla bekleniyor. Gago ve Dulko 10 yıl önce Madrid'de bir tenis turnuvasında tanıştıktan kısa bir süre sonra evlenmişti.

Buenos Aires'in kuzeyinde yaşayan çiftin üç çocuğu, Laffitte'in çocuklarıyla aynı okula gidiyordu.

Çocukların okulu değiştirildi

2010 yılında çiftlerde dünya şampiyonluğu bulunan Dulko birkaç gün önce çocuklarının okulunu değiştirme kararı alırken, ünlü raketin yakını Arjantinli dansçı Cinthia Fernandez arkadaşının kötü durumda olduğunu açıkladı. Çiftin iki yıl önce Laffitte ve eşiyle tatile çıktığını belirten Fernandez, "En kötüsü birbirleriyle ailecek çok yakın olmaları" dedi.

2006-2010 yılları arasında Real Madrid forması giyen Fernando Gago, 2007-2008 sezonunda kazanılan şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı. Avrupa'da Valencia ve Roma formaları da giyen dünyaca ünlü oyuncu, Arjantin Milli Takımı'nın formasıyla 61 maça çıkmış ve bir dönem Arjantin orta sahasının en önemli isimlerinden olmuştu.

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