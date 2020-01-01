Real Madrid'in eski forveti Edwin Congo kokain operasyonundan tutuklandı

43 yaşındaki eski oyuncu polis tarafından göz altına alındı.

'in eski forveti Edwin Congo, polis tarafından kokain kaçakçılığı operasyonundan göz altına alındı.

Karton meyve kutuları arasında bir ton kokain ele geçirilmesinden sonra göz altına alınan 18 kişi arasında yer aldı.

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43 yaşındaki Congo, sorgusunun ardından ise serbest bırakıldı.

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Olay hakkında konuşan Congo, "Rahat bir durum değil ama sakinim. Bana bir dizi sorular sordular, bazı insanların fotoğraflarını gösterdiler, ardından evime döndüm. Polis bana benim için iyi olmayan insanlardan uzak durmam gerketiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

1999'da ekibi Caldas'tan Real Madrid'e 5 milyon euro karşılığında transfer olan ve o dönem tarihteki en pahalı Kolombiyalı oyuncu olan Kongo, buna karşın Real'de resmi bir maça çıkamadan , Vitoria Guimaraes ve gibi takımlara kiralanmıştı.