Real Madrid'in Camavinga'yı bu yaz kadrosuna katabilir

Rennes ile henüz yeni sözleşme imzalamayan ve 2022 yazında serbest kalacak olan Eduardo Camavinga, bu yaz Real Madrid yolunu tutabilir.

Fransız futbolunun yükselen yıldızı Eduardo Camavinga'nın Rennes'den sonraki takımına ilişkin spekülasyonlar sürerken, Ligue 1 ekibinin teknik direktörü Julien Stephane ile yollarını ayırması süreci farklı bir noktaya taşıdı.

İspanyol basınından AS'ya yer alan haberde Camavinga'yı henüz 16 yaşında altyapıdan A takım kadrosuna çıkartan Stephane'nin takımdan ayrılmasının Camavinga'nın yeni sözleşme imzalamamasını beraberinde getirebileceği ifade edildi. Her fırsatta Stephane için oynamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren oyuncu henüz 2022'de sona erecek kontratını uzatmazken, bu durum satışının önünü açıyor.

Real Madrid takipte

Piyasa değeri en az 50 milyon euro olan genç oyuncudan para kazanmak için Camavinga'yı bu yaz oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın ardından satmak zorunda olacak Rennes'in gelecek teklifleri kabul etmesi bekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz sezon Camavinga'yı transfer etmek için oldukça kararı olan ancak pandeminin getirdiği olumsuz mali tabloların ardından geri adım atan Real Madrid de süreci yakından takip ediyor.

Casemiro-Kroos-Modric'ten oluşan orta saha rotasyonunu gençleştirmek isteyen İspanyol takımının 18 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak istediği bir sır değil ve önümüzdeki yaz bu transfer için somut adımlar atılabilir. Bu sezon Rennes formasıyla çıktığı 30 karşılaşmada bir gol atan Camavinga, takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde de boy göstermişti.