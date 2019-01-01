Real Madrid'in Avrupa'dan elenişini anlatan şok istatistikler

Kulüp tarihinin en kötü mağlubiyetlerinden birini tadan Real Madrid, oldukça kötü bir dönemden geçiyor.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en ağır iç saha yenilgisini aldı ve turnuvaya veda etti.

Son üç sezonda üst üste olmak üzere, son beş sezonda dört defa kazandığı Şampiyonlar Ligi'nden henüz son 16 turu aşamasında elenen Real Madrid, bu sezon La Liga ve Copa Del Rey'de sergilediği kötü görüntüyü Avrupa'nın en önemli turnuvasına da taşıdı.

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İspanyol devinin 2-1 kazandığı ilk maçın ardından Bernabeu'da 4-1 kaybettiği Ajax maçı, Solari'nin öğrencileri için karanlık bir tablo ortaya koyuyor.

1994-95 UEFA Kupası'nda Odense Boldklub deplasmanında ilk maçı kazanıp kendi evinde turnuvaya veda eden Real Madrid, tarihinde ikinci defa, Ajax karşısında, ilk maçı deplasmanda kazanmasına rağmen bir Avrupa kupasına veda etti.

Chelsea'den beri ilk defa

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonunun, bir sonraki sezonda çeyrek finale kalamadığı son sezon 2012-13 sezonuydu. Maviler o sezon henüz grup aşamasında elenmişlerdi.

Real Madrid, ayrıca, tarihinde üçüncü kez ve 2004'ten beri ilk kez, kendi evinde üst üste dört resmi maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Ajax, Bernabeu deplasmanındaki bir Avrupa kupası maçında dört gol atan üçüncü takım oldu. Bunu daha önce 2000 yılında Bayern Münih ve 2015 yılında Schalke 04 başarmıştı.