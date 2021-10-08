Real Madrid'e kötü haber: Eden Hazard yine sakatlandı!

Real Madrid'in ve Belçika'nın yıldız ismi bir süre sahalardan uzak kalacak.

Belçika'nın UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa ile oynadığı maçta diz ardı kirişinden sakatlanan Eden Hazard, 74. dakikada yerini Trossard’a bırakmıştı.

Fransa karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Belçika, ikinci yarıda gelen gollere engel olamadı ve sahadan 3-2 yenik ayrılarak final şansını kaybetti.

Hazard oyundan alındığı sırada mücadele 2-2 devam ediyordu. Torino’daki mücadelenin ardından Hazard’ın ilk kontrolleri Cuma günü İtalya’da yapıldı.

30 yaşındaki oyuncunun diz bağlarında yırtık tespit edilmedi. Buna karşın Hazard, Kasım ayına kadar sahalardan uzak kalabilir. Belçika mili takımının sağlık ekibi, Hazard’ın test sonuçlarını Real Madrid doktorlarıyla anlık olarak paylaşıyor.

İspanya'ya dönecek

Pazar günü Uluslar Ligi üçüncülük maçında forma giymesi mümkün olmayan Hazard’ın milli takım kampından ayrılarak İspanya’ya dönmesi ve burada detaylı kontrollerden geçerek tedavisine başlanması öngörülüyor.

Real Madrid’e geldiğinden bu yana sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan Hazard, İspanyol ekibinin 19 Ekim’de Shakhtar ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesini de kaçıracak.

Yıldız oyuncunun 24 Ekim’deki El Clasico’da oynaması da zor gözüküyor. Hazard’ın 3 Kasım’daki Real Madrid-Shakhtar maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.

Sakatlık geçmişi

2019’da Chelsea’den Real Madrid’e transfer olan Hazard, o tarihten bu yana tam 12 kez sakatlık geçirdi. Hazard bu sakatlıklar nedeniyle 57 maç kaçırdı.

Son olarak yine Belçika formasıyla Euro 2020'de bir sakatlık yaşayan Hazard'ın antrenmanlara dönmesi 45 günü bulmuştu.

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