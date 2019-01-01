Real Madrid'e 1 şok da Vinicius'tan! 2 ay sahalardan uzak kalacak

Ajax maçında sakatlanan Real Madridli Vinicius'un sağ diz bağlarında yırtık tespit edildi. 18 yaşındaki Brezilyalı, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Ajax'a Santiago Bernebau'da 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Real Madrid'in üstünde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor.

Madrid ekibi, Ajax karşısında sakatlanarak oyundan çıkmak z orunda kalan Vinicius JR.'ın sağ diz bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

18 yaşındaki Brezilyalı'nın sahalardan en az 2 ay uzak kalması bekleniyor.

Vinicius, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 61 milyon euro karşılığında Flamengo'dan Real Madrid'e transfer olmuştu.