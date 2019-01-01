Real Madrid'den Neymar'a çılgın teklif: 120 milyon euro ve Modric
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PSG'nin Brezilyalı oyuncusu Neymar'ın bir süredir mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu.
Eski takımı Barcelona'ya döneceği tahmin edilen yıldız oyuncu için Katalan ekibinin ezeli rakibi Real Madrid dikkat çekici bir teklif götürdü.
SPORT gazetesinin haberine göre Real Madrid, Neymar için Paris ekibine 120 milyon euronun yanı sıra Luka Modric'i önerdi.
Neymar için 222 milyon euro bonservis bedeli talep eden PSG'nin bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.
Barcelona'nın da Neymar için oldukça istekli olduğu ancak Philippe Coutinho'yu satmadan transferi gerçekleştirmesinin zor olduğu belirtildi.
Neymar, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla çıktığı 28 maçta 23 gol ve 10 asist kaydetti.