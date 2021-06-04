Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'ya büyük ayıp

Real Madrid'in sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşım taraftarların tepkisine neden oldu.

Zinedine Zidane ile yollarını ayırarak göreve Carlo Ancelotti'yi getiren Real Madrid'in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım gündeme oturdu.

İspanyol ekibi dört yıl önce kazanılan Şampiyonlar Ligi kupasının yıl dönümünde bir fotoğraf paylaşımı yaptı. Kısa süre içerisinde taraftarlar fotoğrafta Cristiano Ronaldo'nun yer almadığını fark etti.

Real Madrid'in sosyal medya hesaplarından sorumlu çalışanlar, Portekizli yıldızın olduğu yeri fotoğraftan kesmişlerdi.

Taraftarlar fotoğrafın orjinalini paylaşırken Başkan Florentino Perez'e de tepkilerini gösterdiler.

Ronaldo, Juventus'tan ayrılacak mı?

Juventus'un önce Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi ve ardından ligde şampiyonluğu kaybetmesiyle eleştiriler Ronaldo'nun üzerine çevrildi.

Andrea Pirlo ile yollarını ayırarak göreve Massimiliano Allegri'yi getiren İtalyan ekibi Portekizli oyuncu için iyi bir teklif halinde oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

Cristiano Ronaldo bu sezon ne yaptı?

Her ne kadar eleştirilse de 36 yaşındaki golcü Juventus'ta gollerine devam ediyor. Bu sezon Serie A'da 33 karşılaşmaya çıkan Ronaldo bu maçlarda 29 gol atarken iki kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Tecrübeli yıldız tüm kulvarlarda ise 44 karşılaşmada 36 gol ve dört asistlik bir performans sergiledi.