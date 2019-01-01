Real Madrid'den Courtois kararı: Granada kadrosunda yok
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda yer alan Real Madrid, Zinedine Zidane yönetiminde başladığı yeni sezonda istediği sonuçları alamadı.
La Liga'da henüz mağlup olmasa da 3 beraberlik alan ve Şampiyonlar Ligi'nde iki maçın ardından 1 puan toplayabilen İspanyol devinde taraftarların eleştiri oklarını yönelttiği isim kaleci Thibaut Courtois oldu.
Real Madrid formasıyla istikrarsız bir performans sergileyen Belçikalı, takımının Club Brugge ile oynadığı maçın devre arasında oyundan alınmıştı.
Bu olayın ardından Belçikalı eldivenin anksiyete ile mücadele ettiği iddiaları ortaya atılsa da Real Madrid, Courtois'nın mide iltihabı geçirdiğini açıkladı.
Başarılı eldiven takımının La Liga'da Granada ile oynayacağı müsabakanın kadrosuna da alınmadı.
📝 Our 19-man squad for the match against @GranadaCdeF!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 4, 2019
Tell us who would be in your starting XI! 👇#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/8BApd2awdN
19 kişilik kadroyu açıklayan Zidane, Belçikalı eldivene yer vermezken İspanyol devinin kaleci rotasyonu Alphonse Areola ve Castilla kalecileri Javier Belman ve Diego Altube'den oluştu.
Thibaut Courtois, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 8 maçta kalesinde 11 gol gördü.