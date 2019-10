'ın Şampiyonlar Ligi grubunda yer alan , Zinedine Zidane yönetiminde başladığı yeni sezonda istediği sonuçları alamadı.

'da henüz mağlup olmasa da 3 beraberlik alan ve Şampiyonlar Ligi'nde iki maçın ardından 1 puan toplayabilen İspanyol devinde taraftarların eleştiri oklarını yönelttiği isim kaleci Thibaut Courtois oldu.

Real Madrid formasıyla istikrarsız bir performans sergileyen Belçikalı, takımının ile oynadığı maçın devre arasında oyundan alınmıştı.

Bu olayın ardından Belçikalı eldivenin anksiyete ile mücadele ettiği iddiaları ortaya atılsa da Real Madrid, Courtois'nın mide iltihabı geçirdiğini açıkladı.

Başarılı eldiven takımının La Liga'da Granada ile oynayacağı müsabakanın kadrosuna da alınmadı.

