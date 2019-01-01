Real Madrid'den Courtois kararı: Granada kadrosunda yok

Eleştirilerin odağı haline gelen Belçikalı file bekçisi, takımının La Liga'da oynayacağı Granada maçının kadrosuna alınmadı.

'ın Şampiyonlar Ligi grubunda yer alan , Zinedine Zidane yönetiminde başladığı yeni sezonda istediği sonuçları alamadı.

'da henüz mağlup olmasa da 3 beraberlik alan ve Şampiyonlar Ligi'nde iki maçın ardından 1 puan toplayabilen İspanyol devinde taraftarların eleştiri oklarını yönelttiği isim kaleci Thibaut Courtois oldu.

Real Madrid formasıyla istikrarsız bir performans sergileyen Belçikalı, takımının ile oynadığı maçın devre arasında oyundan alınmıştı.

Bu olayın ardından Belçikalı eldivenin anksiyete ile mücadele ettiği iddiaları ortaya atılsa da Real Madrid, Courtois'nın mide iltihabı geçirdiğini açıkladı.

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Başarılı eldiven takımının La Liga'da Granada ile oynayacağı müsabakanın kadrosuna da alınmadı.

📝 Our 19-man squad for the match against @GranadaCdeF!



Tell us who would be in your starting XI! 👇#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/8BApd2awdN — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 4, 2019

19 kişilik kadroyu açıklayan Zidane, Belçikalı eldivene yer vermezken İspanyol devinin kaleci rotasyonu Alphonse Areola ve Castilla kalecileri Javier Belman ve Diego Altube'den oluştu.

Thibaut Courtois, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 8 maçta kalesinde 11 gol gördü.