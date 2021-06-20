Kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen PSG, Real Madrid’den ayrılması beklenen Varane ile ilgileniyor.

Euro 2020’de Fransa Milli Takımı’yla mücadele eden Varane’ın Real Madrid’le olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Henüz kulübüyle sözleşme uzatmayan Fransız yıldızın transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Real Madrid, Sergio Ramos’tan sonra uzun yıllardır savunmada görev yapan bir diğer isim olan Varane’ı da kaybedebilir. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre Raphael Varane, Real Madrid’den gelen iki sözleşme yenileme teklifini de reddetti.

Bu gelişmelerden sonra Varane’ın adı Manchester United ile ciddi şekilde anılıyordu. Ancak Foot Mercato’nun haberine göre, Varane için Paris Saint-Germain de devreye girdi. Geride bıraktığımız sezonda şampiyonluğu Lille’e kaptıran Fransız devinin, önümüzdeki sezon için önemli transfer hamlelerinde bulunması bekleniyor. PSG, Varane’ın sözleşmesinin önümüzdeki sezon sonu sona erecek olmasını bu transferde bir koz olarak kullanmak istiyor. Haberde, PSG sportif direktörü Leonardo’nun da transfer için Real Madrid yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Real Madrid ise kolay pes etmek istemiyor

Sergio Ramos ile yollarını ayıran Real Madrid, Raphael Varane’dan da bu kadar kolay vazgeçmek istemiyor. Yeni teknik direktör Carlo Ancelotti’nin de Varane’ı çok beğendiği ve kadrosunda tutmak istediği belirtiliyor. Fakat bu durumun Varane’ı ikna etmek için yeterli olup olmayacağını zaman gösterecek.

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