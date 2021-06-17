Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos'u üç dev takım transfer etmek istiyor

Efsane oyuncunun yeni durağı büyük bir olasılıkla İngiltere ya da Fransa olacak.

Real Madrid'in efsane oyuncusu Sergio Ramos'un takımdan ayrılacağını açıklamasının üzerinden henüz 24 saat geçmeden, birçok dev takımın yıldız futbolcuyu takıma katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü.

İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde Ramos'un Avrupa'nın üç elit takımından teklif alacağı belirtildi.

Habere göre Premier Lig'den Manchester United ve Manchester City tecrübeli oyuncuyu takıma katmak için önümüzdeki günlerde girişimde bulunması beklenirken, PSG'nin de 35 yaşındaki oyuncuya teklif yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Katar ve Çin takımlarının da ilgi duyduğu Ramos, bu ülkelerde futbol oynamayı ise şu an düşünmüyor.

City lider arayışında

Çok sayıda stopere sahip olan Manchester City'nin Ramos'a soyunma odasında güçlü bir lider ihtiyacı için teklif yapması beklenirken, Manchester United'ın ise Harry Maguire'ye iyi bir partner arayışında olduğu bir süredir biliniyor. PSG ise Ramos'u transfer etmesi halinde Marquinhos'u rahatlıkla orta sahada kullanabilecek.

16 sezon forma giydiği Real Madrid'de kulüp tarihinin en fazla kupa kazanan ikinci oyuncusu olan Ramos, son sezonunda sakatlıklar nedeniyle düzenli forma giyme şansı bulamamıştı. Zinedine Zidane yönetimindeki son sezonda La Liga'da 15 maçta oynayan Ramos, bir savunma oyuncusu olmasına rağmen La Liga'da 74 gol kaydetmişti.

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