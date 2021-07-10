Real Madrid'de Marcelo, kaptanlık görevini Sergio Ramos'tan devraldı

İspanyol kulübünde Sergio Ramos’un ayrılmasıyla boşalan kaptanlık görevinin yeni sahibi Marcelo oldu.

Real Madrid’in simge oyuncularından Sergio Ramos, yeni sözleşme için yönetimle anlaşma sağlayamayınca kulüpten ayrılarak Paris Saint-Germain’e transfer olmuştu.

16 yıldır Real Madrid forması giyen Sergio Ramos, kaptanlık pazubandını 2015’te Iker Casillas’tan devralmıştı.

117 yıl sonra bir ilk

Marcelo, 1904’ten bu yana Real Madrid’in kaptanlığını yapan ilk yabancı oyuncu olacak. Guatemalalı Federico Revuelto’nun 117 yıl önceki kaptanlık günlerinden beri bu görevi hep İspanyol oyuncular üstlenmişti.

Ne söyledi?

Kulübün resmi sitesine konuşan Marcelo, “Dünyanın en büyük kulübüne kaptanlık yapacağım için çok şanslıyım, bu bir onur” ifadelerini kullandı.

“Uzun süredir buradayım ama kazanma isteğim bir yere kaybolmadı, aksine artmaya devam ediyor. Yeni sezon için sabırsızlanıyorum.”

Kaptan nasıl belirleniyor?

Real Madrid’de kaptanlık A takımda en uzun süredir forma giyen isme veriliyor. Bu nedenle pazubant, 15 yıldır Real Madrid’de top koşturan Marcelo’ya geçti.

Kulübün bu geleneği geçmişte zaman zaman eleştirilmişti. Özellikle Jose Mourinho’nun kaptanlık görevini Iker Casillas’a vermek istememesi tartışmayı alevlendirmişti. Portekizli çalıştırıcı kaptanın kaleci olmaması gerektiğini düşünüyordu.

Ancak yaşanan tüm tartışmalara rağmen bugüne kadar süren gelenek yine bozulmadı.

İkinci kaptan Benzema

Son iki sezonda La Liga’da toplam 31 maçta forma giyen Marcelo, 2021/22 sezonunda da birçok maçı kenardan izlemek zorunda kalabilir. 33 yaşındaki savunmacının sahada olmadığı maçlarda kaptanlık rolünü Karim Benzema üstlenecek.

Marcelo’nun ardından kulübün en eski ikinci oyuncusu olan Benzema, saha içindeki performansıyla da takımın lideri konumunda.

Ramos’un kupa koleksiyonu

Sergio Ramos, 2015’te kaptanlığa geldiğinden bu yana Real Madrid formasıyla 12 kupa kaldırdı. İspanyollar 2016-2018 yılları arasında üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmıştı.

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