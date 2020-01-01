Real Madrid'de Hazard ve Casemiro koronavirüse yakalandı

Real Madrid, futbolcularından Eden Hazard ve Casemiro'nun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

'den yapılan yazılı açıklamada, "Cuma sabahı yapılan testlerde futbolcularımızdan Hazard ve Casemiro'nun sonuçları pozitif çıkmıştır. Bugün tekrarlanan testlerde de yine aynı sonuç alınmıştır." denildi.

Protokol gereği Hazard ve Casemiro'nun takımdan ayrılarak, evlerinde karantinaya alındıkları belirtildi.

Madrid takımında futbolcuların geri kalanı ve teknik heyetin testlerinin negatif çıktığı ve hazırlıklarına devam ettiği kaydedildi.

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Real Madrid'e geldiğinden bu yana sıkça sakatlık sorunu yaşayan ve geçen hafta sahalara dönen Belçikalı futbolcu Hazard, bu kez koronavirüsten dolayı 14 gün oynayamayacak.