Real Madrid'de Eden Hazard sakatlandı
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La Liga’nın ilk haftasında Celta Vigo’ya konuk olacak Real Madrid’de Eden Hazard şoku yaşanıyor.
Antrenmanda sakatlanan Belçikalı yıldızın sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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120 milyon euro bedelle Chelsea’den transfer edilen Hazard, Real Madrid’le çıktığı 8 hazırlık maçında 1 gol atmıştı.
Barcelona’da da Messi yok
Öte yandan La Liga’da son şampiyon Barcelona da ilk maçın Messi’den yoksun çıkacak.
Teknik direktör Ernesto Valvarde sakatlığı bulunan Arjantinli futbolcuyu riske Athletic Bilbao karşısında riske etmeyecek.