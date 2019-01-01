Real Madrid

Real Madrid'de Eden Hazard sakatlandı

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Getty Images
Real Madrid’in yeni transferi Eden Hazard, sakatlığı nedeniyle Celta Vigo maçında forma giyemeyecek.

La Liga’nın ilk haftasında Celta Vigo’ya konuk olacak Real Madrid’de Eden Hazard şoku yaşanıyor.

Antrenmanda sakatlanan Belçikalı yıldızın sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. 

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120 milyon euro bedelle Chelsea’den transfer edilen Hazard, Real Madrid’le çıktığı 8 hazırlık maçında 1 gol atmıştı.

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Barcelona’da da Messi yok

Öte yandan La Liga’da son şampiyon Barcelona da ilk maçın Messi’den yoksun çıkacak.

Teknik direktör Ernesto Valvarde sakatlığı bulunan Arjantinli futbolcuyu riske Athletic Bilbao karşısında riske etmeyecek. 

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