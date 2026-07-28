Real Madrid, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Yan Diomande'nin transferinin tamamlanmasına yaklaşırken karmaşık bir idari krize girdi. Kraliyet kulübü, İspanya Ligi kurallarına göre izin verilen azami oyuncu sayısını aşma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu durum, kulüp başkanı Florentino Perez'i transfer sezonu kapanmadan hızlı çözümler gerektiren acil bir ikilemle baş başa bıraktı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Real Madrid'in hatları belirgin görünen yaz transfer stratejisi keskin bir düzenleme engeliyle karşılaştı. Zira kulübün bu yaz gerçekleştirdiği transferler arasında Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva ve Konate yer alıyor; buna henüz resmi olmayan Diomande transferi de eklendiğinde takımdaki toplam oyuncu sayısı 26'ya ulaşıyor, yani turnuva kurallarının izin verdiği sayıdan bir oyuncu fazla.

Asıl sorun ise, bazıları teknik heyetin planları dışında olmasına rağmen mevcut oyuncuların tümünün takımdan ayrılmayı reddetmesinde yatıyor. Bu krizin en belirgin örneğini Fransız Eduardo Camavinga oluşturuyor. Teknik direktör Jose Mourinho, kalmaya karar vermesi halinde forma şansı bulamayacağını kendisine açıkça bildirdi; ancak Fransız oyuncunun niyeti ne pahasına olursa olsun takımda kalmak yönünde. Aynı durum, Portekizli teknik direktörün planları içinde yer almayan ve kulübün haftalardır bir çıkış yolu bulmaya çalıştığı ama başaramadığı Raul Asencio için de geçerli.

Real Madrid'in son yıllarda yabancısı olmadığı bu çıkmazda kulüp, daha önce de uyguladığı tartışmalı çözümlere başvurmayı dışlamıyor. Bunların en öne çıkanı, bazı oyuncuların haklarının %50'sini satmak; bu formül Fran Garcia'nın Real Betis'e transferinde kullanılmıştı. Aynı yöntem, hâlihazırda Bournemouth'ta oynayan Alvaro Rodriguez ve kısa süre önce Milan'a katılan Mario Gila gibi oyunculara da ilk takım kadrosunda yer açılmasını, bu transferlerden gelecekte mali gelir elde etme hakkının korunmasıyla birlikte sağlamıştı.

Masadaki seçenekler arasında ayrıca, 23 yaşından küçük oyuncuların yedek takım olan Real Madrid Castilla'nın listesine kaydedilmesi de bulunuyor. Nitekim geçen sezon Arjantinli Franco Mastantuono ile bu uygulanmış; Mastantuono ikinci takımla hiç oynamamış olmasına rağmen, alışılmadık bir numara olan 30 numarayı giymesi karşılığında ilk takım listesinde bir yer açılmıştı.

Perez, bu çetrefilli dosyayı çözmek için zamana karşı yarışıyor; zira Real Madrid yönetiminin, yeni oyuncuların kaydını yapma fırsatını kaçırmamak ve takımın yeni sezonun başında düzenleme kurallarına uygun, rekabetçi ve dengeli bir kadroya sahip olmasını sağlamak için olağanüstü çaba göstermesi gerekiyor.