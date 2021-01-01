Real Madrid'de Zinedine Zidane dönemi sona erdi

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon bekleneni veremeyen ve La Liga'da şampiyonluğa ulaşamayan Real Madrid'de Zinedine Zidane ile yollar ayrıldı.

Zinedine Zidane, Real Madrid ile ikinci kez yollarını ayırdı. La Liga'da Atletico Madrid'in gerisinde kalarak şampiyonluğu kaybeden başkent ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde de Chelsea'ye elenmişti.

Zinedine Zidane'ın Real Madrid ile bir yıllık daha kontratı bulunuyordu.

Real Madrid'in Inter'i Serie A'da şampiyonluğa taşıyan Antonio Conte ile anlaşması bekleniyor.

Real Madrid'den açıklama

İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden kararı Zidane'ın aldığı belirtildi.

"Teknik Direktör Zinedine Zidane, kulübümüzle olan sözleşmesini kendi isteğiyle sona erdirmeye karar verdi.

"Şimdi, bu kararına saygı göstermenin, profesyonelliği, bağlılığı ve tutkusu ile Real Madrid için temsil ettiği herşey için minnettarlığımızı göstermenin zamanı geldi.

"Zidane, Real Madrid'in en büyük efsanelerinden biri ve kulübümüzün bir antrenör ve oyuncusu olmanın ötesine geçti.

"Her zaman Real Madrid'ni kalbinde yer alacağını ve Real Madrid'in onun evi olduğunu biliyor."

Zidane'ın Real Madrid'deki başarıları

Real Madrid ile ilk döneminde üç kez Şampiyonlar Ligi kazanarak adını tarihe yazdıran Fransız çalıştırıcı ikinci döneminde ise bir kez La Liga, bir kez de İspanya Süper Kupası kazanmayı başarmıştı.