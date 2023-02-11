Dünyaca ünlü İspanyol ekibi, ünlü menajer Bayram Tutumlu'nun yaptığı organizasyona destek verdi ve depremzedelere binlerce giysi gönderdi.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan binlerce vatandaşımızın ölümüyle sarsılan Kahramanmaraş Depremi'nin etkileri sürerken, dünyaca ünlü kulüpler de ülkece içinden geçtiğimiz zorlu duruma kayıtsız kalmadı.

Real Madrid ünlü menajer Bayram Tutumlu'nun önderlik ettiği yardım kampanyası kapsamında Türkiye'ye 20 binden fazla giysi gönderme kararı aldı.

Binlerce kıyafet

İspanyol basınından Elespanol'da yer alan habere göre Florentino Perez yönetimindeki İspanyol devi enkaz bölgesine toplamda 3 bin 733 kısa kollu gömlek, 3 bin 440 adet uzun kollu gömlek, 398 atlet, 879 pantolon, 419 yağmurluk, 212 kaban, 2 bin 108 sweatshirt, 58 eşofman takımı, 1576 eşofman üstü ve 7 bin 219 adet çorap gönderdi.

Konuya ilişkin olarak görüşlerini paylaşan Tutumlu, organize ettiği yardım kampanyasına önümüzdeki saatlerde farklı takımların da destek vermesini beklediğini söyledi.

Real Madrid'in yardımlarının önümüzdeki günlerde Tutumlu'nun aracılık edeceği bir organizasyonla Türkiye'ye gelerek depremzedelere ulaştırılması bekleniyor.