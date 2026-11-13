Basına yansıyan haberler, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun önümüzdeki dönemde futbolu tamamen bırakmak amacıyla düzenlemeyi planladığı törenin perde arkasını ortaya çıkardı.

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Ronaldo, önümüzdeki Şubat ayında 42. yaşını dolduracak. Özellikle hayalini gerçekleştirip 1000. gol hedefine ulaşması halinde, mevcut sezonun futbol kariyerindeki son sezonu olacağını doğrulayan haberler gündemde.

Suudi gazeteci Abdülaziz el-Müreysil, Ronaldo'nun emeklilik töreniyle ilgili bazı perde arkası detaylarını açıkladı ve onun Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al Nassr ile Portekiz Milli Takımı arasında bir hazırlık maçı düzenlemeyi düşündüğünü doğruladı.

El-Müreysil, kişisel "X" hesabından paylaştığı bir gönderide, Portekizli yıldızın bu maça birçok seçkin oyuncu ve teknik direktörü davet etmek istediğini, bunların başında da ezeli rakibi, Amerikan ekibi Inter Miami'nin kaptanı Arjantinli Lionel Messi'nin geldiğini belirtti.

Messi bu maçta hazır bulunabilecekken, Ronaldo'nun 9 yıl geçirdiği, tarihi gol kralı olduğu ve tarihinin büyük bölümünü birlikte yazdığı kulüp olmasına rağmen Real Madrid maçın taraflarından biri olmayacak.

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Ancak "Madeira'nın füzesi", son yaşadığı kriz nedeniyle Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus'un bu maçta yer almasını reddediyor. Bu durum, mevcut teknik direktörün önümüzdeki dönemde görevinden ayrılmaması halinde maçın düzenlenmesini tehdit altında bırakıyor.

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Ronaldo'ya sunulan bir diğer fikir ise, dünyanın tüm milli takımlarının popülerliğini aşan bir kitleye sahip tek oyuncu olması gerekçesiyle, Avrupa, Güney ve Kuzey Amerika, Afrika ve Asya kıtalarında birer anma maçı düzenlenmesi.

Ronaldo'nun takım arkadaşlarına, teknik direktörlerine ve içerik üreticilerine yapılacak davetler bu maçlara bölüştürülecek. Ancak bu fikir hâlâ inceleme aşamasında ve özellikle dünyanın en iyi statlarında düzenlenecek olması nedeniyle "Don" bu fikre istekli görünüyor.

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Hatırlanacağı üzere Ronaldo, geçtiğimiz hafta, Portekiz Milli Takımı'yla geçirdiği ve bireysel ile takım düzeyinde bir dizi büyük başarıya imza attığı 23 yılın ardından uluslararası futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Ronaldo, 234 maç oynadığı ve bu maçlarda 146 gol kaydettiği uluslararası yolculuğunu, ülkesinin milli takımıyla üç kupa kazanarak sonlandırdı. Bunların en öne çıkanı "EURO 2016" Avrupa Milletler Kupası şampiyonluğunun yanı sıra 2019 ve 2025 yıllarında kazanılan iki UEFA Uluslar Ligi kupasıydı.

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Bu kupalar, Portekiz Milli Takımı'nın uzun tarihi boyunca kazandığı ilk kupalardı. Zira Cristiano Ronaldo döneminden önce milli takım, katıldığı herhangi bir resmi turnuvayı kazanamamıştı.

Ronaldo, geçtiğimiz milli ara döneminde spor camiasını meşgul eden ve teknik direktörü Jorge Jesus'la ilişkisi hakkında soru işaretleri doğuran bir krizin ardından ülkesinin formasıyla kariyerine nokta koydu.

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Ronaldo'nun takımın Danimarka'daki kampından izinsiz ayrılmasının ardından Portekiz Milli Takımı'na gerginlik hakim oldu.

Ronaldo, milli takım kampından ayrılmasının ardından 30 günlük men cezasını zaten tamamlamış, ayrıca 255 euro tutarında para cezası ödemişti.

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Portekizli yıldız, davranışından doğacak her türlü cezayı kabul etmeye hazır olduğunu daha önce belirtmişti ve bu gerçekten de yaşandı. Ancak kriz disiplin boyutunda durmadı; zira kendisiyle Jesus arasındaki ilişki, aralarında patlak veren anlaşmazlığı aşmayı başaramadı.

Ronaldo, Portekizli teknik direktörün yaptığı açıklayıcı beyanlar nedeniyle ihanete uğradığını hissetti ve bu beyanların, iki tarafın önceki bir toplantıda vardığı açık mutabakata saygı göstermediğini değerlendirdi. Bu da onu, sert bir üslupla kaleme aldığı bir mesajda tutumunu açıklamaya itti.

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İki taraf arasındaki gerginlik, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son iki haftasında 14 Kasım'da Danimarka ve aynı ayın 17'sinde Galler ile karşılaşmaya hazırlanan Portekiz'in bir sonraki kadrosunda Ronaldo'nun yer alıp almayacağına dair kuşkular eşliğinde sürdü.

Ronaldo'nun adı iki maça hazırlık için milli takımın ön kadrosunda yer almasına rağmen, emeklilik kararı dönüşüyle ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu ve 7 numaralı formanın sahibi, futbol kariyerinin geri kalanında ülkesinin milli takımından uzak kalacak.

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Portekiz Futbol Federasyonu, başkanı Pedro Proença aracılığıyla krizi yatıştırmak ve Ronaldo'yu milli takım saflarına geri getirmek için müdahale etmeye çalışmıştı, ancak arabuluculuk çabaları durumu normale döndürmeyi başaramadı.