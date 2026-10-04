Real Madrid'in Fransız stoperi İbrahima Konate, milli ara döneminde sağ bacağının yan bağında sakatlık yaşadı ve oyuncunun 3 haftaya varan bir süre sahalardan uzak kalabileceği tahmin ediliyor.

Villarreal karşısında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor; zira dönüşü, kulübün iyileşme sürecinde herhangi bir risk almak istememesi nedeniyle durumunun seyrine bağlı olacak.

Böylece Antonio Rüdiger, teknik direktör José Mourinho'nun elindeki ilk takımda görev yapabilecek tek stoper konumuna geldi. Dean Huijsen ise derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceza sürecini çekecek. Bu arada Raúl Asencio geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu, Militao da iyileşme sürecini sürdürüyor.

Sport gazetesi, José Mourinho'nun bu şartlar altında Tchouaméni'yi savunmanın göbeğine geri çekmeyi ya da stoper ikilisini tamamlamak için akademi oyuncularına başvurmayı değerlendirdiğini aktardı.

Mourinho ayrıca Real Madrid'in alt takımında da bir çözüm arayabilir. Nitekim Portekizli teknik direktör, Atlético Madrid'in alt takımına karşı oynanan derbi maçında hazır bulunmuştu.

Mourinho'nun sezon hazırlık döneminde kendisine çok sayıda dakika verdiği Mario Rivas, Portekizli teknik adamın güvenini kazanmayı başarmasının ardından en yakın alternatif olarak öne çıkıyor.

Teknik direktörün yakından tanıdığı bir diğer seçenek ise Juan Martínez. Ancak alt yaş kategorisi takımlarındaki rolünün azalması, bu mevkiye talip olma şansını düşürüyor. Buna karşılık Diego Aguado, çok sayıda eksik nedeniyle çözüm aramak zorunda kalan savunma için mevcut seçenekler listesini genişletiyor.

Real Madrid'in zorunlu savunması, milli ara öncesinde doğru yolu bulan Villarreal karşısında ilk sınavını verecek. Villarreal, sezona istikrarsız bir başlangıç yaptıktan sonra Málaga ve Levante'yi mağlup ederek üst üste iki galibiyet elde etti ve her maçta 3 gol kaydetti.

Bu olumlu çıkış, oyun kurucu mevkisinde Molero'ya güvenilmesi, Ilias Akhomach'ın daha büyük bir rol üstlenmesi ve takımın hücum referansı olarak Ayoze Pérez'in yer almasıyla geldi. Bu formül işe yaradı ve Villarreal teknik direktörü, Santiago Bernabéu'da da bu düzene güvenmeye devam edip etmeyeceğine karar vermek durumunda olacak.

Bu sınav, Mourinho'nun takımın savunma dengesini iyileştirme takıntısının tam ortasında geliyor. Portekizli teknik direktör, Atlético karşısındaki Madrid derbisinde açıkça ortaya çıkan aksaklıklar üzerinde çalışmak için milli ara dönemini değerlendirdi.

Ancak bu gelişmenin boyutunu, zorunlu bir savunmayla ve maçlar sırasında düzeltme yapmak için fazla bir marj olmadan test etmek zorunda kalacak. Villarreal maçı, 15 gün içinde oynanacak 5 maçlık bir serinin başlangıcı olacak; Real Madrid bu maçın ardından El Clásico'yu oynamadan önce Roma, Sevilla ve Leipzig ile karşılaşacak.

Bu seri, Real Madrid'e tam da eksiklerin geri dönüp savunma hattının merkezini zayıflattığı bir dönemde kaybettiği sağlamlığı yeniden kazanmayı dayatacak. Mourinho'nun, bu acil çözümün milli ara döneminde yaptığı çalışmayı korumasına ve pekiştirmesine imkân vermesine ihtiyacı var.

Ayrıca Tchouaméni'nin savunmanın göbeğine geri çekilmesi, teknik direktörü takımın orta sahasında da değişiklik yapmaya zorlayacak. Akademi oyuncularından birine güvenmek ise, duraksama tanımayan bir maç takviminde oyuncudan anında bir yanıt istemek anlamına geliyor.



