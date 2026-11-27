Portekizli Bernardo Silva, Real Madrid'de dikkat çekici bir dönüşüm yaşıyor. Sezona fiziksel hazırlık eksikliğiyle başlayan ve teknik direktör José Mourinho'nun ilk on birinde yer bulmakta zorlanan oyuncu, zamanla takımın son dönemde yakaladığı galibiyet serisinin önemli parçalarından biri haline geldi.

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Mourinho, sezon hazırlık döneminde, özellikle de ağustos başında Budapeşte'de Ferencváros ile oynanan hazırlık maçının ardından Bernardo'yu doğrudan eleştirmişti.

Portekizli teknik adam o dönem şunları söylemişti: "Bernardo bizim için çok önemli bir oyuncu ama zavallı, tatillerde hiçbir şey yapmamayı sevenlerden biri. Zihinsel açıdan boş zamanlarında hiçbir şey yapmaması onun için iyi, ancak düşük bir fiziksel seviyede döndü ve kendini geliştirmesi gerekiyor."

Mourinho'nun eleştirisi açık sözlü olsa da bu sözler aynı zamanda oyuncuyla arasındaki iyi ilişkiyi de teyit etti. Üstelik teknik adam, Silva'nın Manchester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra Real Madrid'e transfer olmayı seçmesinde en belirleyici etkenlerden biri olmuştu.

Bernardo Silva'nın rotasını Mourinho belirledi

Manchester City'den ayrılmasının ardından boşta kalan Bernardo Silva, Real Madrid'e transferinden önce Barcelona ve Atlético Madrid gibi çok sayıda kulübün ilgisini çekmişti.

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İki İspanyol kulübü Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmaya yaklaşmış görünüyordu, ancak Bernardo, Mourinho'nun desteğini alan Real Madrid'in teklifini öğrenir öğrenmez her şeyi durdurdu ve İspanya'nın başkentine gitmeyi tercih etti.

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Ne var ki hazırlık döneminde ortaya çıkan şüpheler resmi sezonun başında da devam etti. Manchester City'nin en parlak döneminin kilit isimlerinden biri olan Bernardo Silva, Real Madrid'in ilk on birinde kısa sürede kendini kabul ettiremedi.

Mourinho başlangıçta orta sahada fiziksel açıdan daha güçlü bir ikiliye güvendi ve maçların çoğunda Federico Valverde ile Aurélien Tchouameni'yi ilk tercih olarak sahaya sürdü. Bu da Bernardo Silva'nın kadrodaki yerini belirsiz hale getirdi.

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Roma fırsatı dengeleri değiştirdi

Bernardo Silva fırsatını sabırla bekledi ve bu fırsat İtalya'nın başkenti Roma'da geldi. Mourinho, Real Madrid'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk büyük geri dönüşüne katkı vermesi için ona 20 dakika süre tanıdı.

Mourinho o maçta orta sahada Bernardo Silva ile Arda Güler'i birlikte oynatmaya karar verdi ve oyun kurma becerisi daha yüksek isimlere alan açmak için Valverde'yi bek pozisyonuna çekti.

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Plan işe yaradı ve Real Madrid 3-1 geriye düştüğü maçı 4-3 kazandı. Ancak Mourinho, yaratıcılığa bu denli yatkın ve yeterli fiziksel güçten yoksun bir orta saha ikilisine güvenme konusunda henüz ikna olmamıştı. Olimpico'daki basın toplantısında şöyle konuştu: "Maça Arda ve Bernardo ile başlasaydım Roma bize beş gol atardı."

O maç 14 Ekim'de oynandı. Sadece bir hafta sonra Bernardo, Leipzig karşısında ilk on birde başladı ve Real Madrid formasıyla bu sezon şu ana kadar attığı tek golü de kaydetti.

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Ancak asıl sınav 21 Ekim'de geldi. Bernardo ve Arda Güler, Camp Nou'da Barcelona karşısında ilk on birde başladı; Real Madrid galip gelerek lig yarışında kaybettiği mesafenin bir kısmını geri aldı.

Bernardo o maçta, hücum organizasyonlarına katkı vermenin çok ötesine geçen bir rolle Real Madrid'in sakin ciğeri olarak yeniden ön plana çıktı.

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Bernardo: Oyun kurucudan fazlası

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Bernardo yalnızca oyunu yönlendirip ritmi belirlemekle yetinmiyor, büyük koşu kapasitesi ve sürekli hareketliliğiyle de öne çıkıyor. Sezon başında tam olarak hazır olmayan o motoru da yavaş yavaş geri kazanıyor.

Bernardo, takıma topla çıkışta daha fazla düzen ve netlik kazandırmasının yanı sıra Arda ve Valverde ile oluşturduğu üçlüyle Real Madrid'in orta sahasında yeni bir yapı ortaya çıkardı.

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Mourinho'nun takım kaptanını sahte bek olarak kullanmasıyla birlikte Real Madrid'in orta saha oyuncularını rakiplerin beklemediği bölgelerde görmek olağan hale geldi.

Bu sürekli hareketlilik takıma önemli bir aldatma unsuru kazandırıyor. Rakibi orta sahadaki çok sayıda hareketle başa çıkmaya zorlayan bu durum, hücum oyuncularına yeteneklerini kullanıp kaleye ulaşmaları için daha geniş alanlar açıyor.