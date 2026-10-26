Real Madrid'in bekı İspanyol Marc Cucurella, Barcelona karşısındaki El Clasico mücadelesinde Lamine Yamal'ın tehlikesini sınırlayan güçlü bir defansif performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti ve "Camp Nou" sahasında Kraliyet takımının 2-1'lik galibiyetine katkıda bulundu. Maç, geleneksel rakibin formasıyla eski takımının karşısına çıkan oyuncunun göz kamaştıran çıkışına sahne oldu.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Cucurella, İspanyol bekin tuttuğu cepheyi yarmakta zorlanan Yamal'ın önündeki alanları kapatmayı başararak Real Madrid'in üstünlüğünün en önemli anahtarlarından biri oldu.

Cucurella'nın Real Madrid formasıyla Barcelona'nın kalesinde boy göstermesi, topa her dokunduğunda ona karşı ıslıklar yükselten bazı taraftarların öfkeli tepkilerine yol açtı.

Eşi Claudia Rodriguez da bu tablodan uzak değildi; maçı tribünlerden izledi ve eşinin galibiyetini kutladı, ardından "Instagram" hesabından karşılaşmanın ardından yaşanan anlardan görüntüler paylaştı. Bunların arasında maçın bitiminden sonra ikisini bir araya getiren bir görüntülü görüşme de vardı.

Ancak en çok dikkat çeken şey, Cucurella'nın Barcelona'ya yanında götürdüğü bir giysi parçasının fotoğrafıydı. Eşi bunu ona özel bir uğur muskası olarak nitelendirdi ve üzerine "Yalnızca gerçek olanlar anlayacak" ifadesini, başka hiçbir ayrıntı vermeden yazdı.

Claudia daha önce, eşinin kötümser bir eğilime sahip olduğunu açıklamış, bu yüzden deplasman maçı seyahatlerinde onun bir gecelik giysi parçasını yanına almaya özen gösterdiğini ve aralarındaki mesafeye rağmen onun yakınlığını hissetmesi için bu giyside kendi parfümünün kokusunu sakladığını belirtmişti.

Cucurella'nın bu alışkanlığa başvurması ilk kez değildi; aynı giysi parçasını Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası sırasında da yanına almış, daha önce sosyal medya üzerinden bunun başarısının sırrı olup olmadığını sormuştu.