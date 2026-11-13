Türkiye'nin Beşiktaş kulübü, Real Madrid'in Faslı milli futbolcusu İbrahim Díaz'ı kadrosuna katma çabalarında yeni bir adım attı. Kulüp, oyuncunun babası Abdülkadir'i 3 gün boyunca İstanbul'da ağırladı. Bu hamle, kulübün önümüzdeki kış transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katma konusundaki ciddiyetini yansıtıyor.

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Türk “Fotospor” gazetesi, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Faslı oyuncunun babasıyla bir araya gelerek oğlunun takıma transfer olma ihtimalini görüştüklerini ve kulübün Diaz'ı Türk liginde yeni bir deneyim yaşamaya ikna etmek amacıyla sunmayı planladığı sportif projeye ailenin bakışını öğrenmeye çalıştıklarını ortaya çıkardı.

Bu ziyaret, haftalar önce başlayan temasların bir devamı niteliğinde geldi. İbrahim Diaz, geçtiğimiz ekim ayının sonunda, Real Madrid yönetiminin onayıyla İtalyan teknik direktörle görüntülü bağlantı yoluyla bir görüşme gerçekleştirmişti.

Italiano, görüşme sırasında Beşiktaş'ın sportif projesinin ayrıntılarını ve oyuncunun takıma transfer olmayı kabul etmesi halinde kendisini bekleyen rolü anlattı.

Türk gazetesine göre, ilk görüşme Faslı yıldız üzerinde olumlu bir izlenim bıraktı. Bu da Beşiktaş yetkililerini hamlelerini yoğunlaştırmaya ve oyuncuyla iletişim aşamasından, İspanyol kulübüyle resmi müzakerelere girmeden önce transferin tamamlanma ihtimallerini keşfetmek amacıyla oyuncunun çevresindeki kişilerle doğrudan kanallar açma aşamasına geçmeye yöneltti.

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Abdelkader Diaz, ziyareti kapsamında Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki maçını izledi; ayrıca teknik direktör Vincenzo Italiano ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Italiano, Faslı yıldızın babası ziyaretinin ardından İspanya'ya dönmeden önce, oyuncunun yeteneklerinden yararlanmaya ve kendisinin takım içinde üstlenebileceği role ilişkin teknik vizyonunu açıklamaya özen gösterdi.

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Türk kulübü, bu temasların oyuncunun ailesinden olumlu işaretler çıkarmasına ve böylece müzakerelerin bir sonraki aşamasına geçilebilmesine bel bağlıyor; özellikle de Beşiktaş yönetimi, transferin koşullarıyla ilgili Real Madrid ile doğrudan görüşme başlatmadan önce Diaz'ın onayını almanın önemini biliyor.

Bu bağlamda Serdar Adalı, oyuncunun ailesinden cesaret verici işaretler alması halinde, Kraliyet kulübünün yetkilileriyle buluşmak ve oyuncunun kadroya katılmasına ilişkin müzakereleri başlatmak için İspanya'nın başkenti Madrid'e gitmeyi planlıyor. Bu adım, mevcut ilgiyi kış transfer döneminde uygulanabilir bir anlaşmaya dönüştürmeyi hedefliyor.

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Beşiktaş'ın ardı ardına gelen hamleleri, kulübün transferi; önce oyuncuyu ve çevresini sportif projeye ikna etmekle başlayıp ardından Real Madrid ile müzakereye geçecek bir müzakere rotasıyla sonuçlandırma arzusunu ortaya koyuyor.

Ancak transferin tamamlanması, İbrahim Diaz'ın nihai tutumuna ve İspanyol kulübünün önümüzdeki ocak ayında oyuncunun ayrılığına onay verme konusundaki istekliliğine bağlı kalmaya devam ediyor.