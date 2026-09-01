Bir gazete haberi bugün salı günü, birçok raporun bu gece sona erecek yaz transfer döneminde kraliyet kulübünden ayrılacağını öngördüğü Real Madrid oyuncusu Eduardo Camavinga'nın geleceğinden bahsetti.

"Marca" gazetesi, Camavinga'nın hâlâ yapacak işleri olduğunu belirtti. Geleceği hakkında şüphelerin ortaya atıldığı bir yazın ardından altıncı sezonuna Real Madrid ile giren Fransız'ın kanıtlaması gereken çok şey var. Hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, mali yükü hafifletmek amacıyla ayrılık için aday isimler listesinde yer aldı; ancak hiçbir zaman bavullarını toplamayı düşünmedi ve José Mourinho'nun teknik direktörlük koltuğuna gelmesi tüm şüpheleri dağıttı. Portekizli teknik adam ona kadrosunda bir yer verdi ve bu güven, bugün kendini kanıtlaması için başlangıç noktası oldu.

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Ancak yazı iyi bir başlangıç yapmadı. Didier Deschamps'ın Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı. Bu yokluk, sezon öncesi antrenmanlarına erkenden katılmasını sağladı ve oyuncu sıkıntısı çeken bir orta sahada Mourinho'nun en dikkat çeken öğrencilerinden biri hâline geldi.

Eduardo, dört hazırlık maçından üçünde ilk on birde yer aldı ve yalnızca son maçta yedek kulübesinde oturdu.

Ancak duyguları değişkendi. Fransız'ın performansı aynı maç içinde iyi dönemlerle hayal kırıklığı yaratan dönemler arasında gidip geldi; bu iniş çıkış, seviyesi hakkında şüpheler doğurdu.

Ancak bu değişkenlik Malaga karşısında değişti; yalnızca birkaç hata yaptı ve nihayet kendisinden beklenen seviyeyi ortaya koydu. Bu, ihtiyaç duyduğu dönüm noktasıydı.

Bu toparlanmadaki en büyük pay Mourinho'ya atfediliyor. Teknik direktör, Malaga maçının ardından Camavinga'ya destek verdi ve onu son derece övdü.

Portekizli teknik adam bir basın toplantısında şunları söyledi: "Pek popüler olmayan bir oyuncu olan Camavinga muhteşem bir maç çıkardı. Performansından son derece memnunum."

Takımın kadrosu neredeyse aynı kalacağı için, Fransız oyuncu geçen sezon sonunda beklenenden daha fazla fırsat bulacak.

Yaz transferleri tamamen dengeliydi; Ceballos'un yerine Bernardo Silva geldi ve orta saha oyuncularının sayısı artmadı, bu da oyun sürelerinin dengeli dağıtılmasını ve herkese oynama fırsatı verilmesini sağlıyor.

Bu senaryoda, Fransız oyuncunun en öne çıkan özelliklerini değerlendirmesi gerekiyor: geniş alanları kapatma, topu geri kazanma ve öne çıkma yeteneği onu takım için değerli bir katkı hâline getiriyor.

Malaga karşısında gösterdiği seviyeyi koruyabilirse, Camavinga, Mourinho'nun kadrosunda ilk on birde yer alacak bir oyuncu olmak için gereken tüm niteliklere sahip; Portekizli teknik direktörün, potansiyellerini her zaman en iyi şekilde değerlendirmesini bildiği oyunculardan biri.

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