Real Madrid yıldızına ikinci bir şans… Mourinho, 58 milyonluk transfer anlaşmasına “hayat nefesini” üfledi

Real Madrid oyuncusu, geçen sezon maruz kaldığı eleştirilerin ardından, önümüzdeki sezon Kraliyet Takımı’ndaki kariyerini kurtarmak için ikinci bir şans elde etti.

Portekizli José Mourinho'nun yeni sezonda Real Madrid'in başına geçmesi, son aylarda zor günler geçiren oyuncu için adeta bir can simidi oldu.

"AS" gazetesine göre, Dean Hooysen, Real Madrid'de ikinci sezonuna başlıyor. İlk sezonu oldukça inişli çıkışlı geçmişti; başlangıçta Madrid taraftarlarını büyülemiş, ancak daha sonra onların güvenini ve kadrodaki as yerini kaybetmişti.

Dünya Kupası kadrosuna çağrılmaması nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığının ardından, en iyi seviyesine geri dönmeye çok ihtiyacı var. Bu nedenle, Portekizli José Mourinho’nun göreve gelmesi, savunma hattını yönetme yeteneğini kanıtlaması için ona yeni bir fırsat sunuyor.

Kulüp, bir yıl önce İspanya'nın gelecek vaat eden stoperini kadrosuna katmak için 58 milyon avro harcayarak ona büyük bir yatırım yapmıştı. Kulüpler Dünya Kupası'nda Xabi Alonso'nun yönetiminde parlamaya başladı ve ilk on birde kendine yer edindi.

Real Madrid taraftarlarının sevinci muazzamdı; zira henüz 20 yaşında olmasına rağmen, tecrübenin hayati önem taşıdığı bir pozisyonda tecrübeli bir oyuncu gibi oynuyordu.

Yavaş yavaş yaptığı hatalar, performansına olan güvenini sarsmaya başladı ve en kötü anını La Liga’nın 24. haftasında yaşadı; Real Sociedad karşısında gereksiz bir penaltıya neden olarak taraftarların tepkisini çekti.

Ancak o maçtan sonra onda bir şeyler değişti; risk almayı azaltmaya başladı. Aceleci pasları, kırmızı kart korkusu ve top kontrolünü kaybetmesi, Santiago Bernabéu Stadyumu’ndaki seyircilerin her top dokunuşunda hoşnutsuzluğuna neden oluyordu.

Yine de daha temkinli bir oyun tarzı benimsemesi, özgüvenini kademeli olarak geri kazanmasına yardımcı oldu. Manchester City maçında bir kez daha olağanüstü bir performans sergiledi; 90 pasın 86’sını tamamladı (%96 isabet oranı). Ardından Santiago Bernabéu’daki lig derbisinde bir kez daha parladı; ev sahibi takımda en çok pas veren ve topu dağıtan oyuncu oldu. Olağanüstü bir performans sergilemese de, sezonun son döneminde iyi bir performans seviyesini korudu.

Performansındaki iyileşmeye rağmen, beklenen sonuç gerçekleşti. İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası kadrosuna dört başka savunma oyuncusu seçmeye karar verdi.

Bu karar tarihi bir emsal oluşturdu; zira İspanya Milli Takımı, hiçbir Real Madrid oyuncusu olmadan turnuvaya katılmamıştı. Huisen hayal kırıklığına uğradı, tatile çıktı, tutkuyla desteklediği Málaga'nın yükselişinin tadını çıkardı ve yeni sezona fiziksel olarak hazırlandı.

Ardından Valdibebas’a geri dönecek ve burada stoper pozisyonu için yeni rakibi Konaté ile karşı karşıya gelecek ve Mourinho ile yeniden bir araya gelecek.

İkili, Roma'da birlikte çalışmıştı; İspanyol milli oyuncu o dönemde 14 maça çıkmıştı, bu nedenle Portekizli teknik direktörün çalışma tarzını iyi biliyor.

Bu sezon, Amsterdam doğumlu oyuncunun geleceği açısından belirleyici olacak; Real Madrid savunmasını yönetmeye hazır olduğunu kanıtlamanın zamanının geldiğinin farkında.