Real Madrid yıldızı Vinicius Jr, Brezilya'daki baskıyı üstlenip Endrick ile Estevao'yu eleştirilerden korumaya söz verdi

Vinicius Junior, Brezilya'nın yeni nesil yeteneklerine seslenerek milli takımı temsil etmenin getirdiği büyük baskıyı üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Real Madrid yıldızı, hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası vedasının ardından en iyi formunu bulmakta zorlandığını kabul etti. Şimdi ise ülkenin yükselen yıldızlarını eleştirilerden korumaya kararlı.

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Brezilya'da liderlik rolünü üstleniyor

Singapur'da milli takım görevindeyken samimi açıklamalarda bulunan Vinicius, henüz 26 yaşında olmasına rağmen kadrodaki tecrübeli isimlerden biri olduğunun farkında olduğunu ortaya koydu. Endrick ve Estevao'nun başını çektiği yeni yetenekler sahneye çıkarken kanat oyuncusu, genç takım arkadaşlarının özgürce oynayabilmesi için kamuoyunun eleştirilerini göğüslemenin kendi sorumluluğu olduğuna inanıyor. Küresel bir yıldız ve Şampiyonlar Ligi'ni birden fazla kez kazanmış bir oyuncu olarak kendisinden neler beklendiğinin de farkında.

Vinicius, Globo Esporte'nin aktardığına göre şunları söyledi: "En genç oyuncular buraya keyif almaya, eğlenmeye ve sorumluluk yükü olmadan oynamaya gelmeli. İki Dünya Kupası'nda oynadım. Daha fazla deneyimim olduğu ve dünyanın en iyilerinden biri olduğum için daha büyük sorumluluk bana düşmeli. Endrick, Estevao ve diğerleri gibi genç oyuncuların öğrenip gelişebilmesi için bu rolü artık üstlenebilirim. Böylece ben, Raphinha, Marquinhos, Magalhaes ve Bruno Guimaraes onları savunup bu sorumluluğu üstlenebiliriz."

Brezilya milli takımında yeni bir zihniyet

Hücum oyuncusu, liderlik rolüne geçişinin zaman aldığını kabul etti. Geçmişte milli takımın hazırlık maçlarına resmî karşılaşmalarla aynı ciddiyetle yaklaşmakta zorlandığını söyledi. Brezilya halkının, maçın niteliği ne olursa olsun üst düzey performans beklediğini belirten Vinicius, artık ülkesi adına çıktığı her maça tam anlamıyla hazır olmak için "zihniyetini değiştirdiğini" ifade etti.

"Dünya Kupası'ndan sonra eleştiri gelmesi normal. Taraftarlar kupayı kazanmak için dört yıl bekliyor ve bizi destekleyen bütün ülkeyi hayal kırıklığına uğrattık. Real Madrid'e satıldığım 16 yaşımdan beri eleştiriliyorum. Herkesin istediğini söylediğini, benim de işime yarayanları almam gerektiğini öğrendim," diye belirtti.

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"Milli takımda birçok maçta kötü oynadım. Bunun nedeni, kulüpte hazırlık maçlarını sıradan bir maç gibi oynama alışkanlığı. Milli takımda hazırlık maçlarının Dünya Kupası maçı gibi olduğunu ve hazır olmam gerektiğini anlamam zaman aldı. Taraftarlar bunun sadece bir hazırlık maçı olmasını umursamıyor. Sahaya çıkıp gol atmalı ve takımın kazanmasını sağlamalıyım. Bunu anlamam zaman aldı."

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Dünya Kupası sonrası zorlu döneme bakış

Vinicius, kulüp düzeyindeki son performans düşüşünü değerlendirirken öz eleştiriden kaçınmadı. Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'nda Norveç karşısında erken elenmesinin yarattığı duygusal etkinin ardından bir süre gevşediğini kabul etti. Kendi ifadesiyle, sezon arasında her zamanki yoğun antrenman programı yerine ailesiyle vakit geçirmeye ve zihinsel olarak toparlanmaya öncelik verdi. Bu da İspanya'daki mevcut sezona daha yavaş başlamasına yol açtı.

Real Madridli oyuncu, "Dünya Kupası'ndan sonra kendimi daha iyi hazırlamadığımı düşünüyorum çünkü Dünya Kupası'nın etkisi biz Brezilyalılar için çok büyük. Bu kadar erken kaybetmeyi beklemiyorduk. Bu yüzden tatilde gerçekten eğlenmek, dinlenmek, kafamı dağıtmak ve ailemle daha fazla zaman geçirmek istedim. Sonuçta son yıllara kıyasla daha az antrenman yaptım," dedi.

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Carlo Ancelotti ile çalışmak

Hücum oyuncusu, Carlo Ancelotti ile ilişkisine de değinerek İtalyan teknik direktörün milli takımda bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İspanya'nın başkentinde Ancelotti ile yakın şekilde çalışan Vinicius, kariyerini değiştirmesinde ve hem kulübü hem de milli takımı için kale önünde daha etkili hâle gelmesinde deneyimli teknik direktörün payı olduğunu düşünüyor.

"Ona her zaman büyük bir sevgi duydum. Real Madrid'deki ve futboldaki hikâyemi değiştirdi. Beni her zaman savundu ve bana en iyi şekilde yol gösterdi," diyen hücum oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: "Brezilya milli takımına geleceğini öğrendiğimde mutlu oldum çünkü rakamlarımın iyileşeceğini biliyordum. Onunla attığım gol sayısı şimdiden ona ulaştı, öncesinde ise sadece altı gol atmıştım. Daha az hata yapmalı, işleri kısa sürede halletmeliyiz. Brezilyalılar gibi oynamamız için en iyi takımımızı ve en iyi dizilişimizi bulacağından hiç şüphem yok."