Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, Serie C ekibi Reggiana’yı satın almak için teklif vererek büyüyen iş portföyünü genişletmeyi hedefliyor. Belçika millî takım oyuncusunun yatırım fonu NXTPLAY Capital, İtalyan kulübünün hisselerinin yüzde 100’ünü satın almak için bir teklif sundu.

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Courtois, İtalyan kulübünü satın almak için harekete geçti

Courtois yakında bir İtalyan futbol takımının sahibi olabilir. Yatırım fonu NXTPLAY Capital, Serie C ekibi Reggiana'yı satın almak için resmen teklif verdi. İtalya'da Sky Sport Italia ve La Gazzetta dello Sport dâhil birçok kuruluşun haberine göre fon, resmî bir teklif sundu. Hedefi, kulübün hisselerinin yüzde 100'ünü alarak yönetimin tamamını devralmak.

Bu hamle, deneyimli kalecinin spor kulübü sahipliği alanında attığı önemli bir adım. Courtois, İspanya'daki futbolculuk kariyerini sürdürürken iş dünyasındaki etkisini de artırmak istiyor.

Toplumla bütünleşen bir kulüp kurmak

Courtois, NXTPLAY Capital'i iş ortağı Gonzalo Vila ile birlikte 2025'te kurdu. Özel sermaye fonu; spor, medya, teknoloji ve tüketici markalarına yönelik stratejik yatırımlara ağırlık veriyor.

Madrid'in yıldızı, İtalyan kulübüne ilişkin vizyonunu ortaya koyarken yerel toplumla güçlü bağlar kurma sözü verdi. Courtois, “Reggio Emilia halkının gurur duyabileceği bir yapı kurmak istiyoruz: Sahada iddialı, topluma yakın ve kalıcı bir yapı” dedi.

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Yerel yeteneklerin geliştirilmesi de İtalya'daki yeni projenin başlıca önceliklerinden biri. Courtois, “Genç oyunculara gelişebilecekleri doğru ortamı sunmak, yaptığımız her şeyin merkezinde olacak” diye ekledi.

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Genişleyen spor yatırımları

Satın alma gerçekleşirse Reggiana, NXTPLAY Capital'in büyüyen portföyündeki ilk futbol kulübü olmayacak. Fonun başka Avrupa takımlarında da stratejik yatırımları bulunuyor.

Fonun hâlihazırda Fransa ekibi Le Mans FC ve Belçika ekibi KRC Genk'te mali payları var. Courtois ve Vila, bu stratejik yatırımlarla daha geniş bir kulüp ağı kurmaya çalışıyor.

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Bu ağa köklü bir İtalyan kulübünün eklenmesi, Belçikalı kalecinin hedeflerini ortaya koyan önemli bir adım olacak. Reggiana şu anda Serie C'de mücadele ediyor, ancak yeni mali destek kulübün ilerlemesine yardımcı olabilir.

Bağlayıcı resmî teklif bekleniyor

Courtois ve ortaklarının ilgisi açık olsa da satın alma görüşmelerinin geldiği aşama tam olarak net değil. Reggiana'nın mevcut sahibi Romano Amadei, satışa ilişkin durumu kamuoyuna açıkladı.

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Amadei, NXTPLAY Capital'in büyük ilgi gösterdiğini ancak mevcut yönetim kuruluna futbol kulübü için henüz tam anlamıyla bağlayıcı bir teklif ulaşmadığını doğruladı. İtalyan kulübünün yönetimi süreci temkinli yürütüyor.