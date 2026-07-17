Real Madrid yıldızı Mourinho’ya kur yapıyor: Bizi şampiyonluklara taşıyacak

Real Madrid’in İngiliz yıldızı Trent Alexander-Arnold, yeni sezon hazırlık döneminde Portekizli teknik direktör José Mourinho’nun yönetiminde çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, ona her zaman hayran olduğunu ve ondan bir şeyler öğrenmeyi sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

Real Madrid'in resmi internet sitesi, Arnold'un kulübün "RM Play" platformuna yaptığı açıklamaları yayınladı. Arnold, "Her şey yolunda gidiyor. Hava çok sıcak ve antrenmanlar oldukça yoğun, ancak bu hazırlık döneminde normal bir durum" dedi.

Arnold sözlerine şöyle devam etti: “Yaz tatili sırasında birkaç hafta dinlenebiliyorsunuz, ardından fiziksel kondisyonunuzu kademeli olarak geri kazanmaya başlıyorsunuz. Antrenmanlara dönmek için son derece hazır ve heyecanlıydım.”

Mourinho ile çalışmaya ilişkin olarak İngiliz oyuncu, “Her şey harika gidiyor. Bu teknik direktörü her zaman takdir etmişimdir; İngiltere’de oynarken onunla birkaç kez karşı karşıya gelmiştim. Onunla ve teknik ekibiyle çalışmaktan büyük keyif alıyorum” dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Mourinho, güçlü bir karaktere sahip bir teknik direktör; ilkeleri ve beklentileri de son derece yüksek. Onu daha yakından tanımayı, kendisinden ve fikirlerinden bir şeyler öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bize çok şey öğreteceğinden ve bu sezon şampiyonluklar kazanmamıza öncülük edeceğinden eminim.”

Real Madrid’in hazırlık dönemi hedefleri hakkında ise şunları söyledi: “Temel hedefimiz, mümkün olan en iyi fiziksel duruma ulaşmak, teknik direktörün bizden nasıl oynamamızı istediğini anlamak ve sezon boyunca takımı nasıl şekillendireceğini kavramaktır.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Uzun süredir maçlardan uzaktaydım, bu yüzden futbol atmosferine yeniden dönmek ve başarılı bir sezon geçirmek ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli temelleri atmak harika bir şey.”