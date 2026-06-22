Real Madrid yıldızı kulübe veda ediyor: Ayrılma zamanı geldi!

Real Madrid’in yıldızı Trey Liles, sadece bir sezonun ardından İspanya’nın başkentine veda ediyor gibi görünen bir video paylaşarak sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Havaalanında uçağa binmek üzereyken basketbol yıldızı, “Madrid harikaydı, ama artık gitme zamanı geldi” dedi; bu hamle, taraftarlar arasında kulüpteki geleceği konusunda kafa karışıklığına yol açtı.

Oyuncunun kişisel hesaplarında paylaştığına göre, henüz açıklanmayan yeni varış noktasına inmeden önce şunları ekledi: "Harika bir deneyim yaşadım. Tüm Madrid taraftarlarından gördüğüm sevgiye minnettarım."

Videoyu ise şu gizemli cümleyle sonlandırdı: “Asıl soru şu... Lyle nerede?”, ve şu yazılı yorumu ekledi: “Tarihi kader yazmaz, deneyim yazar.”

Lyles, geçen sezon Real Madrid’e bir yıllık sözleşmeyle katılmıştı. Bu transfer, sezon sonunda gösterdiği olağanüstü performansın ardından başkentte kalmasını umduğu kulüp için sürpriz bir takviye olmuştu.

Diğer oyuncuların aksine, Liles Madrid’in kalbinde yaşamayı tercih etti; İspanya’nın başkentindeki gezintileri ve en sevdiği kafeler hakkında videolar paylaşıyordu. Hatta 2025 yılının sonunda bu videolardan birinde şöyle sordu: “Neden Madrid’de daha uzun süre kalmıyorum?”, bu da kulübe, onun sevdiği şehirde kalması için ikna etme umudu verdi.

Ancak Kanadalı oyuncunun memleketine dönme isteği açıkça ortadaydı. Bu durum, özellikle yarı finalde 20,5 sayı, 7,5 ribaund ve 24,5 verimlilik ortalamasıyla sergilediği olağanüstü performansın ardından, Real Madrid’i diğer kulüplerden alabileceği tekliflere karşı koymak için büyük çaba sarf etmeye itti.

Lyles, Avrupa Ligi’ndeki ilk sezonunu 13,5 sayı ve üç sayı çizgisi dışından %45,9 isabet oranıyla tamamladı; buna ek olarak 4,5 ribaund ve 1,5 asist kaydetti ve sahada geçirdiği 21 dakikadan fazla sürede 15,1 performans puanı elde etti.

İspanya Basketbol Ligi’nde (Liga Indesa) ise ortalama 11,7 sayı (üç sayı çizgisi dışından %37,4 isabet oranı), 5 ribaund ve 1,8 asist kaydetti; 20 dakika 50 saniyelik süre içinde 14,1 performans puanı elde etti.

Lyles, geçen sezon Real Madrid’e sürpriz bir transferle katılmadan önce, çeşitli takımlarda (Jazz, Nuggets, Spurs, Pistons ve Kings) on yıllık NBA kariyerini tamamlamıştı.