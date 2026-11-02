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Vinicius Junior Real Madrid 2026-27Getty
Abobakr El Mokadem
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Real Madrid yıldızı için utandırıcı an: Ünlü dünya oyuncusu Vinicius'un özel davetini reddetti

AEK Athens - Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Valencia - Real Madrid
Valencia
La Liga
Vinicius Junior
Yunanistan
İspanya
Brezilya

Bir basın raporu bugün, pazartesi günü, Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior'ın utanç verici bir durumla karşılaştığını ortaya çıkardı.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, dört maçlık cezası nedeniyle İspanya Ligi'ne dönmeyi beklerken, Vinicius Junior'ın Stranger Things dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Sadie Sink'e yakınlaşmaya çalıştığı bildirildi.

 Sosyal medya platformlarında ve İngiliz basınında dolaşan çok sayıda habere göre, Real Madrid forveti onu Santiago Bernabeu'daki bir maçı VIP locasından izlemeye davet etmek için Instagram üzerinden kendisine ulaştı; ancak oyuncu bu daveti reddetti.

 Ne var ki "Vini" bu iddia edilen reddedilmeyle meşgulken, Yan Diomande onun yokluğundan yararlanarak manşetlere taşındı: Bu kanat oyuncusu yalnızca yedi maçta dört gol atıp dört asist yaparak herkesi ikna etmeye yetti.

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