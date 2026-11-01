Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trent Alexander-Arnold'un yeterince forma şansı bulamadığı için kulüpten ayrılabileceği yönündeki iddiaları reddetti. Portekizli teknik adam, kadrodaki yoğun rekabete rağmen İngiltere millî futbolcusunun takımının önemli bir parçası olmaya devam ettiğini vurguladı.

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Mourinho transfer iddialarını reddetti

Mourinho, Alexander-Arnold'ın ayrılık için transfer talebinde bulunabileceği yönündeki söylentileri yalanladı. İngiliz savunmacı, Santiago Bernabeu'da düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor. Bu durum, uzun vadeli geleceğine ilişkin spekülasyonlara yol açtı.

Mourinho, kısa süre önce orta saha oyuncusu Federico Valverde'yi savunmanın sağında oynatmayı tercih etti. Bu taktik değişiklik, hem Alexander-Arnold'ı hem de diğer bek Denzel Dumfries'i tercih sıralamasında geriye düşürdü. Ancak Portekizli teknik direktör, durumun tamamen kontrol altında olduğunu vurguluyor. İki oyuncudan hiçbirinin İspanya'nın başkentinden ayrılmak için talepte bulunmayacağından emin.

Bireysel duyguların önünde gelen taktik kararlar

Valverde'yi tercih edip iki beki yedek bırakmak, Mourinho için zor bir karardı. Teknik direktör, yetenekli oyuncuları ilk 11'in dışında bırakmak zorunda kalmaktan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi.

Mourinho basına yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu beni üzüyor," dedi. "Oyuncuların kendilerini kötü hissetmesine neden olmaktan hoşlanmıyorum, iyi hissetmelerini tercih ederim. Her mevki için iki oyuncudan oluşan bir kadro kurup sonunda üçüncü bir oyuncuyu oynatmak hoşuma giden bir şey değil.

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"Ancak bu duygulardan daha önemli şeyler var; belirli bir anda takım için daha fazla önem taşıyan şeyler. Orta sahamızı değiştirmemiz ve Fede'yi o mevkide oynatmamız gerektiğini düşündüm. Bu karar, bireysel oyunculara göre değil, takım için alındı."

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Oyuncular teknik direktörün kararını kabul etti

İlk 11'de yer alamamanın yarattığı hayal kırıklığına rağmen hem Alexander-Arnold hem de Dumfries profesyonelce davrandı. Mourinho, taktik gerekçelerini açıklamak için ikisiyle de açıkça konuştuğunu belirtti.

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"Trent ve Dumfries açıklamalarımı iyi karşıladı," diye devam etti. "Bu tercihin takımın çıkarları doğrultusunda yapıldığını ve kimseyi hedef almadığını anladılar. Barcelona'ya karşı koşullar gereği Dumfries oynadı, Trent de birkaç dakika süre aldı."

Valverde gelecek maçta dinlendirilecek

Yoğun maç takvimi nedeniyle Real Madrid'de rotasyon kaçınılmaz ve oyuncular yakında forma şansı bulacak. Mourinho, Valverde'nin Racing Santander'e karşı oynayacakları bir sonraki maçta ilk 11'de yer almayacağını doğruladı. Böylece Alexander-Arnold veya Dumfries'e oynama fırsatı doğacak.

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Teknik direktör, "Yarın Valverde ilk 11'de başlamayacak. Diğer ikisinden biri oynayacak," dedi.