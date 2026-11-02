Racing Santander’in dört yaşındaki bir taraftarı, Aurelien Tchouameni’nin şutuyla kazara vurulduktan sonra unutulmaz bir sürpriz yaşadı. Kylian Mbappe ve Fransız orta saha oyuncusu, imzalı bir forma ve harika bir şakayla küçük taraftarın El Sardinero’dan gülümseyerek ayrılmasını sağladı.

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El Sardinero'da kısa süreli korku

Dört yaşındaki bir Racing taraftarı, takımının Real Madrid'e karşı oynadığı Liga maçında kısa süreli büyük bir korku yaşadı. Ancak maçın ardından onu iç ısıtan bir sürpriz bekliyordu. Küçük Maximo'ya, mücadelenin ikinci yarısında Tchouameni'nin isabetsiz şutu isabet etti.

Olay, devre arasından kısa süre sonra, Jose Mourinho'nun takımı ev sahibi karşısında 3-0'lık rahat bir üstünlüğe sahipken yaşandı. Tchouameni'nin ceza sahasının oldukça gerisinden sağ ayağıyla çektiği sert şut, üst direğin çok üzerinden auta gitti.

Ne yazık ki top doğrudan tribünlere giderek genç seyirciye çarptı. Beklenmedik darbenin ardından dört yaşındaki çocuk, endişelenen ailesinin yanında gözyaşlarına boğuldu.

Mbappe, Madrid'den takım arkadaşıyla şakalaştı

Ancak son düdüğün ardından Maximo ve babasının stadyumun iç bölümlerine davet edilmesiyle gözyaşları yerini sevince bıraktı. Tchouameni, isabetsiz şutu için bizzat özür diledi ve genç taraftara imzalı bir Real Madrid forması verdi.

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Gecenin en özel anı ise kısa süre sonra Mbappe'nin koridorda ikilinin yanından geçmesiyle yaşandı. Adının seslenildiğini duyan Fransız forvet hemen durarak çocukla selamlaştı ve nasıl olduğunu sordu.

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Mbappe daha sonra vatandaşıyla şakalaşarak durumu neşelendirdi. “Tchouameni'nin suçu, değil mi? Tchouameni şut çekmeyi bilmiyor! İyi misin?” diye şaka yapan Mbappe, ardından sevinç içindeki çocukla el çakıp fotoğraf çektirdi.

İki kulüp arasında kalan bir aile

Maximo'nun babası, ailesinin her iki kulübe de büyük sevgi duyduğunu belirterek maç sonrası buluşmanın kendileri için daha da özel olduğunu anlattı. Real Madrid TV'ye konuşan baba, oyuncuların bu güzel jesti için duyduğu büyük minnettarlığı dile getirdi.

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Babası, “Maximo gayet iyi, sadece kısa süreli bir korkuydu, değil mi? Bu jest için teşekkür etmek gerek. Buraya gelmiş olmaları bile çok ince bir davranış,” dedi. “Gönlümüz biraz ikiye bölünüyor. Tam anlamıyla Madrid taraftarıyız ama iş memleketimiz olunca... memleket ağır basıyor.”

Oğluyla İspanyol devi arasındaki dikkat çekici bir tesadüfü de paylaştı: “Ama içimizde Madrid'in de kazanmasını isteyen bir his hep var,” diye ekledi. “Madrid bizim için çok şey ifade ediyor. Hatta Maximo, 14. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzu kazandığımız gün doğdu.”

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Avrupa mücadelesine hazırlık

Mourinho'nun takımı şimdi odağını, çarşamba günü AEK ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi'ne çevirecek. Madrid, bunun ardından bir sonraki Liga maçı için Valencia'ya gidecek.