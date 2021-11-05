Real Madrid, "yeni Haaland" için devrede

2019 yılında RB Salzburg’un Şampiyonlar Ligi serüvenine genç bir golcü olan Erling Haaland damga vurmuştu.

Haaland, o sezon grup aşamasında sekiz gol kaydetmiş ve devre arasında da Borussia Dortmund’un yolunu tutmuştu.

Salzburg, bundan iki yıl sonra ise bir başka genç golcüyü, Karim Adeyemi’yi piyasaya sürdü. 2021-22 sezonunda şu ana dek oynadığı 21 maçta 20 gol atan genç oyuncu, Real Madrid başta olmak üzere birçok Avrupa devini peşine taktı.

Real Madrid, “yeni Haaland’ı” kaçırmak istemiyor

Alman basınından Sport1 kaynaklı habere göre Real Madrid, geçtiğimiz günlerde Adeyemi’nin temsilcileriyle bir araya geldi ve muhtemel transferi üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

AS’ta yer alan haberde de Real Madrid’in yanı sıra PSG, Liverpool e Atletico Madrid gibi kulüplerinde genç oyuncuyu takip ettiği yazıldı. Ayrıca Haaland transferini maddi önceliklerinden ötürü gerçekleştirmesi beklenmeyen Bayern Münih’in de devreye girebileceği ileri sürüldü.

Adeyemi’nin Salzburg ve Almanya karnesi

Genç golcü, bu sezon Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda oynadığı dört maçta üç gol kaydetti ve takımının liderliğinde başrol oynadı.

Ayrıca Adeyemi, geçtiğimiz eylül ayında Almanya Millî Takımı’ndan da davet atmış ve Ermenistan ile oynanan maçta Almanya formasıyla ilk golünü kaydetmişti.

Adeyemi’nin Salzburg’la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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