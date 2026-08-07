Sky Sports ve Fabrizio Romano başta olmak üzere birbiriyle örtüşen medya haberlerine göre Barca, City'ye Rodri için ilk teklifini sundu. Romano'ya göre Katalanlar, 45 milyon euro garanti bonservis ve 5 milyon euro daha bonus içeren bir teklif yaptı.

Ancak İngiltere Premier Lig ikincisinin bu teklifi cuma sabahı anında reddettiği belirtildi. Dolayısıyla Barca'nın, orta sahanın merkezi için istediği oyuncuyu alabilmesi adına daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor. The Athletic’in haberi ise Katalan taraftarlara yakın zamanda bir sonuca ulaşılması konusunda pek umut vermiyor.

Buna göre Barcelona'nın toplam 50 milyon euroluk paketi, City'nin bonservis beklentisinin hâlâ oldukça uzağında. Haberde, Skyblues'un ancak yaklaşık 80 milyon euroluk bir tekliften itibaren Rodri transferi için somut görüşmelere başlamaya hazır olacağı ifade edildi. İspanyol oyuncunun sözleşmesi 2027'de sona eriyor.

Rodri konusunda kritik gelişme: Real Madrid'e ret, sırada FC Barcelona mı var?

Bundan birkaç saat önce ise Barca'nın, ezeli rakibi Real Madrid'in elinden Rodri'yi kaptığı kesinlik kazanmıştı. Orta saha oyuncusunun danışmanı Pablo Barquero'nun Cadena Ser radyosuna yaptığı açıklamaya göre Rodri, Madrid'deki İspanya rekor şampiyonu ile sözleşme imzalamamaya karar verdi.

Barquero, "Teklif gerçekten çok iyiydi. Real Madrid'in görüşmeleri yürütme biçimindeki profesyonelliği, kaliteyi, saygıyı ve yaklaşımı takdir ettik. Real Madrid, Rodri'yi transfer etmek konusunda ciddi şekilde ilgiliydi ve onu ikna etmek için her şeyi yaptı. Başkandan genel müdüre kadar herkes Rodri'nin Real Madrid'e transferini mümkün kılmak için çalıştı" dedi.

Kraliyet ekibiyle görüşmelerin "olumlu" geçtiği, ancak İspanyol dünya ve Avrupa şampiyonunun "başka bir teklifi tercih ettiği" belirtildi. Barquero, bunun hangi kulüp olduğunu ise açıklamadı. Birbiriyle örtüşen medya haberlerine göre bu yarışın kazananı, tam da Real'in ezeli rakibi Barcelona oldu.

İspanyol gazetesi Marca, perşembe günü Rodri'nin, teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki son LaLiga şampiyonunun yetkililerine mevcut transfer döneminde takıma katılma konusunda onay verdiğini yazmıştı. Şimdi ise Barca'nın önünde Manchester City ile anlaşma sağlama gibi zorlu bir görev bulunuyor.

Getty Images

Barcelona'nın Rodri transferi için oyuncu satması gerekecek gibi görünüyor

Öte yandan Real cephesinde, bu haberler ortaya çıkmadan önce bile hayal kırıklığı hakim olmaya başlamıştı. Çünkü Madrid'de Rodri cephesinden Camp Nou'yu Bernabeu'ya tercih edeceğine dair giderek daha fazla sinyal alınıyordu. Kraliyet ekibinin, İspanyol dünya şampiyonu kaptan için haftalardır girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Rodri, Skyblues ile sözleşme yenileme yönünde hiçbir işaret vermeyince, mevcut transfer döneminde bir ayrılık İngiliz kulübü açısından giderek daha olası bir seçenek hâline geldi.

Rodri için yürütülen yarışta FC Barcelona'nın lehine olan unsur, takımın açık biçimde topa sahip olmaya dayalı oyun tarzıydı. Real'in ise yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde zaman zaman geçiş oyununa yöneleceği düşünülüyor. Ayrıca Rodri, Katalan ekibinde, bu yaz kendisiyle birlikte Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanan çok sayıda takım arkadaşıyla yeniden buluşacak; Real'de ise böyle bir durum söz konusu olmayacaktı.

Barca'da orta sahanın merkezinde Frenkie de Jong, diz sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek. Bu nedenle Rodri'nin doldurabileceği bir ihtiyaç bulunuyor.

Ancak Katalanlar açısından bu transferin gerçekleşebilmesi için kulübün, The Athletic'e göre önce gerekli finansal kaynakları oluşturmak adına oyuncu satması gerekiyor. Barca, bu yaz Anthony Gordon (Newcastle) ve Karim Adeyemi (Dortmund) için zaten yaklaşık 100 milyon euro yatırım yaptı.