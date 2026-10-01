Sky'ın haberine göre Jeltsch kısa süre önce FC Barcelona ve Inter tarafından çok yakından mercek altına alındı. Habere göre iki kulübün scoutları, birkaç hafta önce VfB'nin Viking Stavanger ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Jeltsch'i yerinde canlı izlemek için Stuttgart'taydı.

Sky'a göre 20 yaşındaki oyuncu, Barca ve Inter'in yanı sıra birçok İngiliz üst düzey kulübün de ilgisini çekiyor. İspanyol gazetesi as da kısa süre önce, Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'in de Jeltsch'i listesine aldığını yazmıştı.

Finn Jeltsch'in VfB Stuttgart ile sözleşmesi ne zamana kadar sürüyor?

Stuttgart'ta ise Jeltsch'i elbette uzun yıllar kadroda tutmak istiyorlar. Ancak böylesine önemli talipler ve 2030'a kadar devam eden uzun vadeli sözleşmesi düşünüldüğünde, satış durumunda savunmadaki bu cevher için dev bir bonservis bedeli de söz konusu olabilir.

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VfB, Jeltsch'i 2025'in başında 2. Bundesliga ekibi 1. FC Nürnberg'den 9,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu artık teknik direktör Sebastian Hoeneß'in takımının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Bu sezon şu ana kadarki altı resmi maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı ve çoğunlukla başarılı bir performans sergiledi.

Jeltsch, gelişiminin ödülü olarak yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'tan ilk kez Almanya A Milli Takımı'na davet aldı. Perşembe günü Sırbistan karşısında alınan 2-0'lık galibiyette Stuttgartlı oyuncu 90 dakika boyunca kulübede oturdu, milli forma debutunu ise pazar günü Yunanistan'da yapabilir.