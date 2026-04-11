Real Madrid, yayınla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Kralların maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim yayınlıyor?

Bu yıl da Real Madrid, birçok turnuvada boy göstermeyi hedefliyor: La Liga'nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Copa del Rey ve Süper Kupa'da da yer alacak.

Real Madrid'in La Liga, Şampiyonlar Ligi, Copa del Rey ve Süper Kupa maçlarını kim canlı olarak TV'de ve canlı yayında yayınlıyor?

La Liga'nın Almanya'daki evi bu yıl da yine DAZN'de. Bu ülkede İspanyol liginin münhasır yayın haklarına sahip olan bu yayın hizmeti, Real Madrid'in tüm maçlarını canlı ve isteğe bağlı olarak tam uzunlukta yayınlıyor. Erişmek için ücretli bir aboneliğe ihtiyacınız var; lig tüm paketlere dahildir.

Bu ülkede Şampiyonlar Ligi de DAZN tarafından yayınlanıyor – en azından maçların büyük çoğunluğu. Her hafta sadece bir Salı günü oynanan maç Prime Video'da yayınlanıyor, diğer tüm maçları DAZN'de bulabilirsiniz.

Real'in CL maçlarını izleyip izleyemeyeceğiniz, biraz da fikstüre bağlı. Çarşamba günleri Kraliyet ekibinin maçlarını her zaman DAZN'de bulabilirsiniz, salı günleri ise hakları Prime Video'nun almış olması da mümkündür.

Copa del Rey'i de DAZN'de bulabilirsiniz. Bu yayın hizmeti, 2028/29 sezonu sonuna kadar İspanya Kupası'nın yayın haklarına sahiptir.

Peki ya Süper Kupa? Bu maç Sportdigital FUSSBALL tarafından yayınlanacak; ayrıca bu hizmetin yayınları, MagentaSport ve DAZN paketlerinize ek ücret ödemeden dahildir.

