Geçen her günle birlikte Lamine Yamal daha olgun ve daha belirleyici bir oyuncu hâline geliyor. Barcelona'nın A takımında henüz 15 yaş 9 aylıkken çıktı sahaya, şimdiyse 19 yaşında ve sanki aradan koca bir dünya geçmiş gibi.

Hâlâ çok genç bir oyuncu, ancak Katalan ekibini sırtlarında taşımaya ve her zaman ön planda olmaya şimdiden alışmış durumda. Bu bilgiler Katalan "Sport" gazetesine dayanıyor.

Yamal'ın etkisi yalnızca gollerle sınırlı değil; asistlere de uzanıyor. İki tarafın toplamı ise gol katkısı olarak biliniyor. İşte burada tamamen şaşırtıcı bir rakam ortaya çıkıyor.

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Lamine Yamal'ın Barcelona ile oynadığı son 13 maçtan 12'sinde, ister gol atarak ister asist yaparak ister her ikisini de gerçekleştirerek gol katkısı sağladı.

Bu seri yalnızca geçtiğimiz 25 Ekim'de Spotify Camp Nou'da oynanan El Clasico'da kesintiye uğradı; o maçta karşısında Marc Cucurella'yı zorlu bir rakip olarak buldu ve muhteşem serisini sürdüremedi. Ancak Real Madrid karşılaşmasının ardından Lamine görevini yerine getirmeye devam etti ve La Liga müsabakaları kapsamında önümüzdeki pazar günü ev sahibi Atletico Madrid'e karşı da bunu tekrarlamayı umuyor.

Bağlılık ve verimlilik

Lamine Yamal'ın bağlılığı, geçtiğimiz perşembe günü olduğu gibi isteğe bağlı günlerde antrenmanlara katılmayı da kapsıyor; ayrıca savunma anlamında gösterdiği büyük gelişim de buna dâhil. Ancak onu öne çıkaran temel unsur hücum tarafında kalıyor ve bu sezonki rakamları kendi adına konuşuyor: 15 maçta 13 gol ve 11 asist, bir başka deyişle 24 gol katkısı.

İspanyol yıldız, Metropolitano Stadı'nda Atletico Madrid'in filelerini havalandırmanın tadını zaten biliyor; çünkü iki golünü de Atletico Madrid'e, rakibinin sahasında attı.

İlk gol 2024-2025 İspanya Ligi'nde geldi; Yamal, Barcelona'nın muhteşem geri dönüşünü teyit etmiş, bu geri dönüşü Ferran Torres noktalamış ve Katalan ekibi maçı 4-2 kazanmıştı.

İkinci gol ise geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde geldi; Yamal sol ayağıyla yerden bir vuruşla fileleri sarsmış ve Barcelona'ya umut vermişti, ancak ekip turnuvaya sonunda yine Atletico Madrid eliyle veda etti.