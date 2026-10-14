Son dönemde performansının düşmesine ve kendisine yönelik eleştirilerin artmasına rağmen Vinicius Junior, Real Madrid içinde hâlâ istisnai bir konuma sahip. Kulüp, Brezilyalı yıldızı en iyi seviyesine döndürmek için Jose Mourinho'ya güveniyor; bu görev sahanın sınırlarını aşarak soyunma odasının içinde ve dışında olup bitenleri de kapsıyor.

Habere göre"El Mundo" gazetesi, Vinicius'un en iyi versiyonunu geri kazanmak, hem teknik hem de idari düzeyde Real Madrid'in içinde bir takıntı hâline geldi; özellikle de kulübün oyuncunun sözleşmesini altı sezon boyunca yıllık 25 milyon euro karşılığında yenilediği düşünüldüğünde.

Kulüp yöneticileri, oyuncunun önemine inanıyor; bunun nedeni yalnızca takımın en önde gelen unsurlarından biri olması değil, aynı zamanda soyunma odasındaki birlikteliği korumadaki rolü. Zira Vinicius, farklı oyuncu grupları arasında bir bağlantı halkası oluşturuyor ve Brezilyalı takım arkadaşlarının yanı sıra Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Federico Valverde ile güçlü ilişkilere sahip.

Mourinho'nun, Villarreal karşısında kaydedilen ve sonradan iptal edilen golün ardından Vinicius ile yaptığı sevinç gösterisi, Portekizli teknik direktörün oyuncusunu destekleme ve sezonun maçlarının büyük bölümünde kendisini ıslıklayan Santiago Bernabeu taraftarıyla ilişkisini yeniden kurma isteğini ortaya koydu.

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Mourinho, Vinicius'a doğru koştu ve onunla coşkuyla sevindi; bu görüntü, teknik direktörün oyuncuyu destekleme ve taraftarın güvenini yeniden kazanmasına yardımcı olma çabasını yansıttı.

Gazeteye göre Mourinho açık destekle yetinmedi; göreve geldiğinden bu yana Vinicius ile birkaç özel görüşme yaptı ve ikisinin de Portekizce konuşmasından yararlandı. Bu durum onlara daha özgür ve net iletişim kurabilecekleri geniş bir alan sağlıyor.

Teknik direktör, oyuncudan günlük rutininde, özellikle dinlenme ve toparlanma konusunda değişiklikler yapmasını istedi. Zira Vinicius'un, eve dönüp gerekli dinlenmeyi almak yerine zaman zaman Valdebebas antrenman tesislerinde uzun saatler geçirdiğini fark etti.

Teknik ekip ve oyuncunun kendi kondisyonerleriyle koordineli şekilde, günlük programının bazı detaylarında düzenlemeler yapıldı. Vinicius da alışkanlıklarını değiştirme konusunda kararlı bir tutum sergiledi.

Sportif ve ekonomik kaygı

Real Madrid'in şu anki tutumu, Xabi Alonso'nun Vinicius'u yedek kulübesine oturttuğu dönemden farklı. Çünkü yönetim artık, oyuncunun yıllarca kendisini öne çıkaran canlılığını yitirmiş ve yavaş görünmesinin ardından seviyesinin belirgin biçimde gerilediğini düşünüyor.

Bu da Mourinho'yu, kulübün sportif projesinin temel bir parçasını oluşturan ve ayrıca büyük bir mali değer taşıyan bir yıldızı geri kazanma göreviyle karşı karşıya bırakıyor.

Gazeteye göre planın amacı, Vinicius'u bilinen seviyesine döndürmek, kendisine ve Real Madrid taraftarına olan güvenini yeniden kazandırmak ve böylece "takımın kalbi"nin sahada ve soyunma odasında yeniden etkili olmasını sağlamak.



