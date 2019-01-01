Real Madrid Villarreal'den beraberlikle döndü: 2-2

La Liga'nın şampiyonluk adayı Real Madrid, Villarreal deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek 1 puanla yetindi.

'nın 3. haftasında deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Gerard Moreno'nun golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Real Madrid, 45. dakikada Gareth Bale ile beraberliği yakalarken, takımlar soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.

İkinci yarının 74. dakikasında bu kez Mio Gomez'in golüyle Villarreal bir kez daha öne geçti.

Haberin devamı aşağıda

Skor avantajını koruyamayan Villarreal, 86. dakikada ikinci kez ağları havalandıran Bale'in golüne engel olamadı. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Villarreal deplasmanında Real Madrid'e 1 puanı kazandıran golleri atan Bale, 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.

La Liga'nın 3. haftası sonunda Real Madrid 5 puanla 5. sırada bulunurken, Villarreal'de 2 puanla 16. sırada yer aldı.