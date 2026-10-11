Real Madrid-Villarreal taktik tahtası: Mourinho'nun savunma ustalığı, Vinicius Junior'un kırmızı kartına rağmen ayakta kaldı

Bu LaLiga karşılaşması, oyunu kontrol etmeye yönelik iki farklı anlayışın çarpışmasına sahne oldu. Jose Mourinho, alışılmış yaklaşımına sadık kalarak savunma istikrarını ve dikine hücumlardaki bitiriciliği koz olarak kullanmak istedi. Real Madrid, topa sahip olma üstünlüğünü rakibine bırakırken takım düzenini korumaya ve hızlı geçiş hücumlarına odaklandı. Hedef açıktı: Rakibin yüksek kaliteli pozisyonlarını sınırlamak ve Villarreal'in açık verdiği az sayıdaki anı değerlendirmek için yıldızlarla dolu hücum hattının bireysel becerilerine güvenmek.

Diğer kulübede I. Perez, Madrid'in çift ön liberolu orta sahasını yerinden çıkarmayı amaçlayan, topa sahip olma odaklı cesur bir 4-2-3-1 düzeni uyguladı. Villarreal, %53'lük topa sahip olma oranıyla bu alanda üstünlük kurdu ve Ilias Akhomach ile Alberto Moleiro'nun sağladığı genişliği kullanarak Madrid savunmasını açmaya çalıştı. Ancak Mourinho'nun çalıştırdığı geride kurulan savunmayı aşmak için hücumun son bölümünde gereken etkinliği gösteremedi. Sonunda duran top ya da geçiş hücumu sırasında yaşanan tek bir savunma konsantrasyonu kaybının bedelini ödedi.

Real Madrid'in taktik düzeni

Jose Mourinho, sık sık disiplinli bir 4-4-2 orta alan savunmasına dönüşen 4-2-3-1 dizilişini tercih etti. Antonio Ruediger ve Ibrahima Konate'nin merkezinde yer aldığı savunma hattı, oyuncular arasındaki yatay mesafeyi dikkat çekici biçimde dar tuttu. Böylece Villarreal, Madrid'in ortaları savunmakta rahat olduğu kanatlara yönlendirildi. Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde'den oluşan çift ön libero, savunmanın önünde kalkan görevi gördü; rakibin uzun süre topa sahip olduğu bölümlerde orta çizginin ilerisine nadiren geçti.

Madrid, geriden oyun kurarken temkinliydi. Trent Alexander-Arnold'a merkezde serbestçe hareket etmesi için alışılmış özgürlüğü tanınmadı; bunun yerine derinden attığı paslarla Kylian Mbappe'nin koşularını bulmaya odaklandı. Presi başlatma anları belirliydi: Madrid önde baskı yapmadı, Tchouameni veya Jude Bellingham'ın rakibe baskı uygulaması için topun orta bölgeye gelmesini bekledi. Bu savunup hızlı hücuma çıkma stratejisi, Villarreal'in önde kurduğu savunma hattının arkasında Arda Guler ve Vinicius Junior'ın değerlendirebileceği boşluklar bırakmayı amaçlıyordu. Artan duran top baskısının ardından gol, 62. dakikada beklenmedik bir isimden geldi: Yan Diomande fileleri buldu. Vinicius Junior'ın 73. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesiyle savunmanın direnci son 20 dakikada sınandı. Madrid, topu elinde tutmaktan çok tehlikeyi uzaklaştırmaya öncelik veren, geride kurulu bir 4-4-1 düzenine geçti.

Villarreal'in taktik düzeni

Villarreal de Madrid gibi 4-2-3-1 dizilişini kullandı, ancak bu düzenle çok daha geniş alana yayılan bir oyun oynamayı hedefledi. I. Perez yönetimindeki Sarı Denizaltı, oyunu sahayı bölgelere ayırarak geriden kurmaya odaklandı. İlk aşamada Santi Comesana ve Pape Gueye geriye gelerek stoperlerle üçlü bir hat oluşturdu. Bu sayede bekler, özellikle Juan Foyth, ileri çıkıp kanatlarda pas seçeneği sunabildi. Taktik planları, Madrid'in beklerini bire bir pozisyonlarda yakalamaya ve Moleiro'nun becerisiyle sayısal üstünlük oluşturmaya dayanıyordu.

Villarreal savunmada önde kurduğu hattı ve top kaybının hemen ardından topu geri kazanmaya yönelik agresif baskıyı kullandı. Bu yaklaşım ilk yarıda büyük ölçüde işe yaradı; Madrid'i 90 dakika boyunca yalnızca 0,905 gol beklentisinde (xG) tuttular. Ancak öndeki savunma hattı, Mbappe'nin süratine karşı doğal riskler taşıyordu. Villarreal toplam 14 şut çekse de Madrid'in ceza sahasındaki kalabalık savunması nedeniyle sık sık uzaktan düşük olasılıklı denemelere yöneldi ve pozisyonlarının kalitesi düşük kaldı. Topa daha fazla sahip olmasına rağmen bunu yüksek gol olasılığı taşıyan fırsatlara dönüştürememesi belirleyici oldu. Thibaut Courtois'yı rutin kurtarışların ötesinde nadiren zorlayabildi.

Taktik satranç

Belirleyici taktik mücadele, kanatlarla merkez arasındaki koridorlarda yaşandı. Perez, oyun kurucularının içeri kat ederek Madrid'in bekleriyle stoperleri arasındaki boşlukta konumlanmasını istedi. Mourinho bunu öngördü ve top kanattayken Valverde'ye neredeyse üçüncü stoper gibi geriye çekilmesi talimatını verdi. Bu taktik esneklik, Villarreal'in hücum yaratıcılığını etkisiz hale getirdi. Mourinho, takımı düzenini kaybetmeden uzun süre baskı altında kalmayı kabul ederek maçı kazandı. Villarreal topun yönünü hızla değiştirdiğinde bile Madrid neredeyse kusursuz biçimde yana kaydı. Böylece konuk ekip topa bolca sahip olsa da dar savunma aralıklarından geçecek yolu bulamadı.

Yan Diomande'nin 62. dakikada bitirdiği belirleyici pozisyon, Vinicius Junior'ın devrenin başlarında oyuna girmesinin ardından Madrid'in dikine oyununu artırmasının doğrudan sonucuydu. Madrid, Villarreal savunma hattını genişleterek gole yol açan karambolde ikinci topu değerlendirme fırsatını yarattı. Perez, Goncalo Guedes ve Georges Mikautadze'yi oyuna alarak karşılık vermeye çalıştı. Ancak ikili, kırmızı kartın ardından daha da sağlamlaşan beyaz formalı oyunculardan oluşan savunmayı aşamadı.

Maç içi hamleler

Karşılaşmaya iki tarafın da gelişmelere yanıt veren teknik direktör hamleleri yön verdi. Mourinho, devre arasında önemli bir değişiklik yaparak Ilias Akhomach'a karşı sol kanadı güçlendirmek için Alvaro Carreras'ın yerine Marc Cucurella'yı oyuna aldı. Kısa süre sonra Trent Alexander-Arnold'ın yerine Vinicius Junior'ın girmesi, hücum niyetindeki değişimi gösterdi. Vinicius'un oyuna girmesiyle Madrid soldaki temkinli yaklaşımı bıraktı ve Juan Foyth'un arkasındaki boşluğa daha agresif biçimde saldırmaya başladı. Bu baskı, sonunda Diomande'nin golüne uzanan korneri ve devamındaki pozisyonu getirdi.

Perez, 56. ve 67. dakikalarda peş peşe değişikliklere giderek ceza sahasında fiziksel varlığı artırmak için Nicolas Saliba'yı, ardından Gerard Moreno'yu oyuna aldı. Vinicius Junior'ın 73. dakikada yaptığı akıl dışı bir hareket sonucu oyundan atılmasının ardından Mourinho, Arda Guler'in yerine hemen Eduardo Camavinga'yı soktu; daha sonra da golcü Diomande'nin yerine Denzel Dumfries'i aldı. Bu değişikliklerle Madrid, tamamen savunmaya dönük bir 5-3-1 / 4-4-1 karma düzenine geçti. Hamle tam olarak işe yaradı: Bir kişi eksik olmasına rağmen Madrid o kadar kompakt kaldı ki Villarreal'in sayısal üstünlüğü büyük ölçüde etkisizleşti. Konuk ekip, geride kurulan savunmanın içine giremeden topu bu hattın çevresinde dolaştırmayı sürdürdü.

Sonuçta maçı Real Madrid'in üstün takım disiplini belirledi. Villarreal daha çekici, topa hükmeden bir futbol oynasa da üst düzey bir geride savunma düzenini aşacak taktik çeşitliliği gösteremedi. Mourinho'nun topa sahip olmak yerine savunma düzenine öncelik verme kararı, özellikle kırmızı kartın takımını skoru korumaya yöneltmesinin ardından doğru tercih olduğunu kanıtladı. Savunma geçişlerinin ve duran top etkinliğinin görsel üstünlükten daha ağır bastığı maçta farkı yaratan, Yan Diomande'nin Valverde'nin asistini golle sonuçlandırmasıydı.