Real Madrid ve Manchester United'ın izinden giderek... Ronaldo, Al-Nassr ile tarihe geçiyor

Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu akşam Cuma günü Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Al-Najma ile oynanan maçta forma giyerek "El-Alamy" ile tarih yazdı.

Futbol tarihinin en golcü oyuncusu, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki maçta forma giyememişti ancak bu maçta ilk 11'de yer aldı.

Bu maç, Ronaldo'nun Manchester United ile sözleşmesini feshederek 3 yıldan fazla bir süre önce takıma katıldığından bu yana, "El-Alamy" formasıyla Roshen Profesyonel Ligi'nde oynadığı 100. maç oldu.

100 maçta Ronaldo 96 gol attı ve 18 asist yaptı, takımın performansına büyük etkisi olduğunu kanıtladı.

Ayrıca Al-Nassr, Manchester United ve Real Madrid'den sonra lig kariyerinde bu rakama ulaşan üçüncü kulüp oldu.



