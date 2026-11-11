Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, özel hayatına dair dikkat çekici açıklamalarda bulunarak başlangıçta profesyonel futbolcu olmak istemediğini söyledi. İngiltere millî takımında da forma giyen Bellingham, Avrupa futbolunun en üst düzeyinde mücadele etmenin getirdiği ciddi zihinsel yıpranmadan da söz etti.

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Çocukluk yıllarında futbola ilgisizliği

Bellingham, çocukluk yıllarına ilişkin şaşırtıcı bir açıklama yaparak kendisini dünya çapında bir yıldıza dönüştüren futbola her zaman ilgi duymadığını itiraf etti. Bugün Madrid orta sahasının temel taşlarından biri olan 23 yaşındaki oyuncu, Stourbridge'de büyürken başlangıçta sahadan özellikle uzak durduğunu anlattı. Oyunun fiziksel yönü ve rekabetçi ortam, geleceğin Ballon d'Or adayını futboldan uzaklaştıran başlıca etkenlerdi.

“Futbol hayatıma girer girmez ona ilgi duymadım. Bana tekme atılmasını istemiyordum, ben de kimseye tekme atmak istemiyordum; sadece rahat bırakılmak istiyordum. Kardeşim oynamak isteyince ilgilenmeye başladım,” sözlerini Vogue dergisine söyledi. Bu sözleri Cadena SER aktardı. Sonradan doğan bu ilgi, onu Birmingham City'nin altyapısına taşıdı ve Borussia Dortmund'dan Santiago Bernabeu'nun sahasına uzanan hızlı yükselişini başlattı.

Üst düzey performansın baskısıyla baş etmek

İngiltere millî oyuncusu, çocukluk yıllarının yanı sıra dünyanın en başarılı kulübünde oynamanın psikolojik gerekliliklerini de açık yüreklilikle anlattı. İspanya'daki ilk sezonunda Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluklarını kazanmasına yardımcı olan Bellingham, bitmek bilmeyen beklentilerin ruh sağlığı üzerinde ağır bir yük oluşturmaya başladığını itiraf etti. Böylesine büyük baskı altında olduğu ortamlarda yolunu bulabilmek için profesyonel destek almanın önemini vurguladı.

Bellingham, “Geçen sezonun zaman zaman beni tamamen içine çektiğini, çok gergin ve stresli hissetmeme yol açtığını düşündüm. Bu konuda ve bu tür durumlarla nasıl başa çıkacağım konusunda bana çok yardımcı olan biriyle konuşmaya başladım,” dedi.

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Bernabeu'daki ilgi odağının dışında yaşam

Futbol dünyasındaki önemli konumuna rağmen Bellingham, yetişkinliğe alışmaya çalışan genç bir adam olduğunu hatırlatıyor. Taraftarların futbolcuları sık sık gözlerinde yücelttiğini ve bunun oyuncuların günlük yaşamlarının gerçekliğini her zaman yansıtmayan bir imaj yarattığını düşünüyor. Orta saha oyuncusu, özellikle sosyal medyanın yakın takibe aldığı bu dönemde, önce bir birey, sonra bir sporcu olarak görülmek istediğini dile getirdi.

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“Bence taraftarlar bazen oyuncuları idealize ediyor ve beni öyle görmelerini istemiyorum. Beni önce bir insan olarak görmelerini tercih ederim,” dedi. Ev işlerinde pek becerikli olmadığını da belirterek şunları ekledi: “Futbol sahasında kendimi olgun hissediyorum ama dürüst olmak gerekirse hayatta o kadar olgun hissetmiyorum. Yemek yapmayı bilmiyorum, araba kullanmayı bilmiyorum...”

Gelecek nesle rol model olmak

Temel ev işlerinde zorlanabilse de Bellingham, dünyanın dört bir yanındaki genç taraftarlar üzerindeki etkisinin son derece farkında. Konumunu bir yük olarak değil, karakterini ve saygısını gösterme fırsatı olarak görüyor. İster İngiltere'yi Dünya Kupası'nda temsil etsin ister El Clasico'da mücadele etsin, topla teknik becerisinin ötesinde örnek bir tutum sergilemeye odaklanıyor.

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Bellingham, “İsteseniz de istemeseniz de gelecek nesil sizi örnek alıyor. Ben bunu bir ayrıcalık olarak görmeyi tercih ediyorum. Her zaman söylediğim gibi, saha dışında bir beyefendi olmak istiyorum,” dedi.