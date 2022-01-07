Real Madrid ve Chelsea’nin eski oyuncusu Geremi: “Hazard, Chelsea’de bir Tanrı gibiydi!”

Real Madrid ve Chelsea'nin eski orta saha oyuncusu Geremi; Eden Hazard'a, 2019'da Real Madrid'e 100 milyon €'ya transfer yapma kararının "büyük bir hata" olduğunu söyledi. Belçikalı yıldızın Stamford Bridge'de neredeyse bir Tanrı gibi olduğunu da belirtti.

Yedi sezon boyunca Mavilerin formasını giyen, iki Premier Lig şampiyonluğu ve 352 maçta 110 gol kaydeden dünya futbolunun en yaratıcı yeteneklerinden biri, İngiltere'de elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra İspanya'ya gitmeye karar verdi.

Hazard'ın Santiago Bernabeu'da geçirdiği süre boyunca form ve sakatlık mücadeleleri ile bu rüya değişim hızla bir kabusa dönüştü.

Ne söyledi?

Hazard'ın Chelsea'den ayrılmasını bir hata olarak gören Geremi, GOAL'e şunları söyledi:

“Bazen futbolu anlamak zor. Chelsea'deki Eden Hazard muhteşemdi, harikaydı. Bana göre, Real Madrid onunla imzalamaya geldiğinde Hazard'ın menajeri olsaydım, kabul etmezdim. Chelsea'de neredeyse bir Tanrı gibiydi.

"Bugünün Chelsea'sinin hiçbir şekilde Real Madrid'in altında olduğunu düşünmüyorum. Chelsea her konuda aynı seviyede. Güçlü bir kadroları, büyük isimleri var. Ben olsam Chelsea'de kalırdım. Ona aynı parayı, aynı kolaylıkları verirlerdi. Bu büyük bir hataydı.

"Mbappe'de de durum aynı (Hazard'da olduğu gibi). Paris Saint-Germain; sahip olduğu kadro, para ve hırsla, sizce bir oyuncu ayrılmalı ve Real Madrid için oynama arzusu duymalı mı? Ona tavsiye veremem, o zaten kararını verecektir ama başka bir takıma gitmesine gerek yok."

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