Real Madrid ve Brezilya, Éder Militão'nun sakatlığı konusunda daha fazla bilgi edinecek

Real Madrid'in savunma oyuncusu Éder Militão'nun Salı günü geçirdiği sakatlığın, tahmin edilenden daha hafif olduğu ortaya çıktı. Brezilya'nın Globo gazetesi, yapılan testlerin ciddi bir sakatlık olmadığını gösterdiğini yazıyor.

Militão, Salı günü Deportivo Alavés ile oynanan lig maçında, kas sakatlığı geçirdiği anlaşılınca devre arifesinde oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Militão, Jude Bellingham'ın ortasını tamamlamak umuduyla ceza sahasına doğru ilerledi, ancak bu hareketin ardından rahatsızlık hissetti ve sonunda hafif topallayarak sahayı terk etmek zorunda kaldı ve yerine Antonio Rüdiger girdi.

Yaklaşan Dünya Kupası göz önüne alındığında, sakatlık eğilimi olan Militão'nun normalde milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin kadrosunda yer aldığı Brezilya'da alarm zilleri hemen çalmaya başladı.

Militão, Aralık ve Mart ayları arasında kas sakatlığı nedeniyle zaten sahalardan uzak kalmıştı. Böyle bir sakatlık daha, Dünya Kupası hayallerini suya düşürecekti, ancak 28 yaşındaki stoper için neyse ki bu kabus senaryosu gerçeğe dönüşmedi.

Militão'nun önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir şekilde muayene edilmesi ve kulübün ayrıntılı bir iyileşme planı hazırlaması bekleniyor. Real Madrid, Militão'nun bu sezon en büyük favori FC Barcelona ile şampiyonluk yarışında katkıda bulunabileceğini düşünüyor.

Militão, (ağır) sakatlıklara kesinlikle yabancı değil. 38 kez milli olan oyuncu, hem 2024 hem de 2025'te çapraz bağlarını yırtmıştı. Nisan başında kas sakatlığından döndüğünden beri Militão, Real Madrid'in her maçında forma giydi.