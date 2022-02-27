Real Madrid ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toshack yoğun bakımda

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toshack, koronavirüs teşhisiyle yoğun bakıma alındı.

AA'nın haberine göre 72 yaşındaki Galli teknik direktör, dün akşam Barcelona'daki bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Solunum cihazına bağlı olduğu belirtilen Toshack'ın sağlık durumunun ciddi olduğu söylendi.

Toshack, Türkiye'de ne zaman çalıştı?

Tecrübeli teknik dirketör son olarak 2018 yılında İran'da Tractor Sazi'yi çalıştırdı. Galli hoca, 1997-1999 yıllarında ise Süper Lig'de Beşiktaş'ta görev aldı.

Toshack'ın 1989-1990 ve 1999 yıllarında teknik direktörlük yaptığı Real Madrid, yaptığı yazılı açıklamada, Galli teknik adama acil şifa dileğinde bulundu.

La Liga devinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid CF, başkanı ve Yönetim Kurulu, şu anda kendisine çok fazla güç dilediğimiz sevgili John Benjamin Toshack'a bir destek ve sevgi mesajı göndermek istiyor."

Toshack, Real Madrid ve Beşiktaş dışında kariyerinde Swansea, Sporting CP, Real Sociedad, Galler Millî Takımı, Deportivo La Coruna, Saint Etienne, Makedonya Millî Takımı, Hazar Lenkaren, Wydad FC ve Tractor Sazi takımlarını çalıştırdı.

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren enviar un mensaje de apoyo y cariño a nuestro querido John Benjamin Toshack, a quien también le deseamos mucho ánimo y mucha fuerza en estos momentos. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 27, 2022

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