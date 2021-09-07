Real Madrid ve Bayern Münih, Chelsea’nin yıldızı için yarışıyor

Thomas Tuchel yönetiminde büyük bir seviye atlayan Chelsea, yıldız oyuncusunu Avrupa devlerine kaptırma tehlikesi yaşıyor.

Geride bıraktığımız 2021-22 sezonunun ortasında Thomas Tuchel’in göreve gelmesiyle büyük bir çıkış yakalayan Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başarmıştı.

Kulübün yakaladığı bu çıkışın yanı sıra Alman teknik adamın kanatları altında birçok oyuncu da seviye atladı.

Bu isimlerin başında gelen Antonio Rüdiger, Avrupa devlerini peşine takmış gibi görünüyor.

Real Madrid ve Bayern Münih, Rüdiger’in peşinde!

İspanyol basınından Fichajes kaynaklı habere göre Real Madrid ve Bayern Münih, Antonio Rüdiger’in durumunu yakından takip ediyor.

Chelsea ile bir yıllık sözleşmesi kalan oyuncuyu kesinlikle takımda tutmak isteyen Thomas Tuchel, Alman savunmacıyla yeni sözleşme görüşmelerine bir an önce başlanmasını istiyor.

Ancak eğer anlaşma sağlanamazsa, Rüdiger için Real Madrid ve Bayern Münih’in direkt devreye girebileceği belirtiliyor.

Ayrıca bu kulüplerin yanı sıra Juventus’un da ilgi gösterebileceğine yer veriliyor.

Rüdiger’in kariyeri

Stuttgart’ta kendini gösterdikten sonra Roma’ya transfer olan Rüdiger, İtalyan ekibinde büyük bir çıkış yakalamış ve adından bir hayli söz ettirmişti.

Bunun ardından 2017 yılında 35 milyon euro karşılığında Chelsea’ye transfer olan Alman stoper, ilk etapta sakatlıklarla boğuşmuş ve geri döndüğünde de tam anlamıyla beklentileri karşılayamamıştı.

Ancak vatandaşı Tuchel’in göreve getirilmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, Chelsea savunmasının en güvenilir parçalarından biri haline geldi.

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