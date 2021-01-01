Real Madrid ve Barcelona'nın kazandığı kupalar: Kim daha fazla kazandı

Avrupa futbolunun en büyük rekabetinde son durum ne?

Real Madrid - Barcelona rekabeti; yani El Clasico sadece İspanya futbolunu değil tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor.

İki takımın da dünya üzerinde milyonları aşan taraftarları var ve herkes kendi desteklediği kulübün en büyük iddia olduğunu iddia ediyor.

Başarılar ise kupalarla ölçlüyor. Her iki takımın da kazandığı kupaları aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz:

Real Madrid Organizasyon Barcelona 13 Şampiyon Kulüpler Kupası-Şampiyonlar Ligi 5 2 UEFA Kupası - 4 UEFA Süper Kupa 5 7 Kıtalararası Kupa 3 - Kupa Galipleri Kupası 4 - Fuar Şehirleri Kupası 3 2 Latin Kupası 2 1 Iber-Amerika Kupası - 34 La Liga 26 19 Kral Kupası 30 11 Copa Eva Duarte / İspanya Süper Kupa 16 2 Lig Kupası 2