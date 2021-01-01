La Liga

Real Madrid ve Barcelona'nın kazandığı kupalar: Kim daha fazla kazandı

Goal Türkiye
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Barcelona Real Madrid Spanish Super Cup
Getty/Goal composite
Avrupa futbolunun en büyük rekabetinde son durum ne?

Real Madrid - Barcelona rekabeti; yani El Clasico sadece İspanya futbolunu değil tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor.

İki takımın da dünya üzerinde milyonları aşan taraftarları var ve herkes kendi desteklediği kulübün en büyük iddia olduğunu iddia ediyor.

Başarılar ise kupalarla ölçlüyor. Her iki takımın da kazandığı kupaları aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz:

Editörün Seçtikleri

Real Madrid Organizasyon Barcelona
13 Şampiyon Kulüpler Kupası-Şampiyonlar Ligi 5
2 UEFA Kupası -
4 UEFA Süper Kupa 5
7 Kıtalararası Kupa 3
- Kupa Galipleri Kupası 4
- Fuar Şehirleri Kupası 3
2 Latin Kupası 2
1 Iber-Amerika Kupası -
34 La Liga 26
19 Kral Kupası 30
11 Copa Eva Duarte / İspanya Süper Kupa 16
2 Lig Kupası 2

 

Real Madrid Rekabet dönemlerine göre kazanılan kupalar Barcelona
22 Lionel Messi dönemi (2004'ten bugüne) 34
15 Lionel Messi - Cristiano Ronaldo dönemi (2009-2018) 24
3 Pep Guardiola - Jose Mourinho dönemi (2010-2013) 8

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